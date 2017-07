Grenzach-Wyhlen Polizei sucht Radfahrerin

20:08 Trump: Wir lassen "Obamacare" scheitern

19:54 Kanzlerin Merkel verurteilt Inhaftierung von Menschenrechtler

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Inhaftierung des Menschenrechtlers Peter Steudtner in der Türkei scharf verurteilt. "Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Verhaftung absolut ungerechtfertigt ist", sagte die Kanzlerin beim Sommerfest am Sportzentrum Kienbaum östlich von Berlin. Die Bundesregierung werde alles tun, um Steudtners Freilassung zu erwirken. Die Türkei hatte mit der Inhaftierung Steudtners und fünf weiterer Aktivisten international große Empörung ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, eine "bewaffnete Terrororganisation" zu unterstützen.

18:45 Daimler weitet Diesel-Nachbesserung massiv aus

Stuttgart - Der Autobauer Daimler weitet die Nachbesserung von Diesel-Antrieben auf insgesamt mehr als drei Millionen Mercedes-Benz-Fahrzeuge in Europa aus. Um den Ausstoß schädlicher Stickoxide zu verringern, würden unter anderem Erkenntnisse aus der Entwicklung der aktuellen Dieselmotorenfamilie genutzt, teilte Daimler mit, nannte aber keine Details. Die Aktion soll rund 220 Millionen Euro kosten und in den kommenden Wochen beginnen. Für die Besitzer der Autos soll sie kostenlos sein.

18:43 Starker Euro schickt Dax auf Talfahrt

Frankfurt/Main - Der weiter steigende Eurokurs hat den Dax tief in die Verlustzone gedrückt. Der deutsche Leitindex büßte letztlich 1,25 Prozent auf 12 430 Punkte ein. Der Euro erreichte mit einem deutlichen Sprung über die Marke von 1,15 US-Dollar den höchsten Stand seit Mai 2016. Eine starke Gemeinschaftswährung gilt als kontraproduktiv für deutsche Unternehmen, weil sie deren Exporte in der Theorie verteuert.

17:46 Armee: Keine 16-jährige Deutsche unter Festgenommenen

Mossul - Unter den in Mossul festgenommenen IS-Anhängerinnen ist nach irakischen Armeeangaben keine 16-Jährige Deutsche. Alle Frauen seien älter als 30 Jahre, sagte ein Offizier. Er widersprach damit Angaben, unter den festgenommenen Dschihadistinnen sei möglicherweise auch ein verschollenes Mädchen aus Sachsen. Iraks Sicherheitskräfte hatten vergangene Woche in Mossul nach eigenen Angaben 20 Dschihadistinnen festgenommen, darunter fünf Deutsche. Demnach versteckten sich die Frauen in einem Tunnelsystem des IS.