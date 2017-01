Nachrichten-Ticker

18:10 Berichte: Angeblicher Autor des Trump-Dossiers untergetaucht

London - Der ehemalige britische Geheimagent, der für ein Dossier über Donald Trump und dessen Verbindungen zu Russland verantwortlich sein soll, fürchtet Medien zufolge um sein Leben. Wie die BBC und der britische "Telegraph" berichteten, soll Christopher Steele untergetaucht sein. Gestern hatte das US-amerikanische "Wall Street Journal" Steele als Autor eines Dossiers identifiziert, das den künftigen US-Präsidenten schwer belastet, aber keine Beweise vorlegt. Steele soll laut "Telegraph" seine Wohnung westlich von London kurz vor Veröffentlichung seines Namens verlassen haben.

18:04 Bettel kritisiert geplante deutsche Pkw-Maut

Luxemburg - Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die geplante Pkw-Maut in Deutschland kritisiert. "Luxemburg ist der Überzeugung, dass eine Maut für die wirtschaftlichen Beziehungen in der Großregion nicht positiv ist", sagte Bettel in Luxemburg-Stadt. Er habe Merkel "die Ängste" der luxemburgischen Bevölkerung mitgeteilt. Nach Angaben von Bettels Sprecher prüft Luxemburg, ob es sich einer Klage Österreichs gegen die Maut anschließen werde. Merkel sagte nach dem Gespräch: "Wir machen ja die Dinge so, dass möglichst wenig Kontroverse daraus entsteht".

17:58 Schäuble: Pläne für 15-Milliarden-Steuersenkung nach 2017

Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hält an der in Aussicht gestellten Steuersenkung fest und wirbt für eine grundlegende Reform. Eine Steuerentlastung von jährlich 15 Milliarden Euro in der nächsten Legislaturperiode nach 2017 sei "möglich und notwendig", bekräftigte der CDU-Politiker in der "Süddeutschen Zeitung". Die nächste Bundesregierung müsse sowohl an die Lohn- und Einkommensteuer als auch die Unternehmensteuer ran. Schäuble schloss aber auch künftige Steuererhöhungen nicht aus, solange diese durch entsprechende Senkungen an anderer Stelle ausgeglichen würden.

17:55 Oettinger hat nach Anhörung Rückendeckung im EU-Parlament

Brüssel - Günther Oettinger hat als neuer EU-Haushalts- und Personalkommissar die Unterstützung der zuständigen Ausschüsse des Europaparlaments. Wie die Vorsitzenden der Gremien mitteilten, ist die Mehrheit der Abgeordneten überzeugt, dass der Deutsche für seine neuen Aufgaben ausreichend qualifiziert ist. Anfang der Woche stellte er sich zum ersten Mal Fragen aus den zuständigen Ausschüssen des EU-Parlaments. Dabei entschuldigte er sich noch einmal für seine umstrittene Hamburger Rede. In dieser hatte er Chinesen als "Schlitzaugen" bezeichnet und von einer "Pflicht-Homoehe" gesprochen.

17:33 Mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln nach Pulver-Funden

Karlsruhe - Die Serie dubioser Pulver-Funde in vielen Justizgebäuden in Deutschland zieht weitere Ermittlungen nach sich. Betroffen war etwa das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wo sich die in einer Postsendung entdeckte Substanz als Puderzucker und somit als harmlos herausstellte. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nimmt die Sache dennoch sehr ernst. Auch an andere Justizstellen in mehreren Bundesländern waren Briefe entdeckt worden, aus denen weißes Pulver rieselte. Das führte nicht nur zu Aufregung in den Poststellen, sondern löste kostenträchtige Polizei- und Feuerwehr-Einsätze aus.