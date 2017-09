Grenzach-Wyhlen Radfahrer bei Unfall verletzt

Grenzach-Wyhlen. Ein 28-jähriger Radfahrer hat am Montagmorgen in Grenzach ein Auto gestreift, stürzte und verletzte sich. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Mountainbike talwärts die Straße „Talmatten“ unterwegs und bog nach rechts in die Schlossgasse ab. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen entgegenkommenden Renault, heißt es im Bericht. In der Folge stürzte der Radler und zog sich eine Platzwunde am Kopf und leichtere Schürfwunden zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Versorgung wieder verlassen konnte. Der 28-Jährige trug einen Helm.

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro; das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Da auch die Renault-Fahrerin möglicherweise nicht äußerst rechts gefahren war, wurden beide Verkehrsteilnehmer zur angezeigt.