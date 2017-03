Grenzach-Wyhlen Radfahrer fällt auf Motorhaube

Nachrichten-Ticker

18:08 Schüsse in der Nähe des US-Kapitols - Polizei stoppt Auto

Washington - In der Nähe des US-Kapitols sind bei einem Zwischenfall mit einer Autofahrerin Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei wurde der Wagen am Morgen wegen auffälliger Fahrweise gestoppt. Die Fahrerin habe versucht, einen Polizeiwagen zu rammen und Polizisten zu überfahren. Sie sei zu Fuß geflüchtet und festgenommen worden. Niemand wurde verletzt. "Es gibt keinerlei Verbindungen zu Terrorismus", sagte eine Sprecherin der US Capitol Police bei CNN. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des auch bei Touristen beliebten Botanischen Gartens.

18:05 16-Jähriger überlebt Schiffbruch im Mittelmeer - viele Tote

Rom - Ein 16-Jähriger hat einen Schiffbruch auf dem Mittelmeer überlebt, bei dem mehr als 140 Menschen gestorben sein könnten. Festgeklammert an einen Benzinkanister sei er von der privaten Hilfsorganisation Jugend Rettet gerettet und Dienstagnacht von der Küstenwache nach Lampedusa gebracht worden, sagte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration der dpa. Den Rettungskräften habe der Junge berichtet, dass er im libyschen Sabrata mit 146 anderen an Bord eines Bootes ging, das verunglückte. IOM geht davon aus, dass der 16-Jährige als einziger überlebt hat.

17:17 BGH stärkt Kündigungsschutz für Mieter: Büro hat keinen Vorrang

Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof schützt Mieter besser vor Kündigung: Wenn der Vermieter in der Wohnung seine Büro- oder Geschäftsräume einrichten will, hat das nicht zwangsläufig Vorrang. Künftig müssen die Gerichte in jedem Einzelfall abwägen, ob die Interessen des Eigentümers wirklich so gewichtig sind, dass das die Räumung rechtfertigt. Das ergibt sich aus einem Grundsatz-Urteil, das heute in Karlsruhe verkündet wurde. Bisher war es verbreitete Praxis, in solchen Fällen ein "berechtigtes Interesse" an der Kündigung anzunehmen - ähnlich wie beim Eigenbedarf.

17:04 Müntefering spricht von Grenzüberschreitung der Türkei

Berlin - Die Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering hat ihre mutmaßliche Ausspähung durch den türkischen Geheimdienst MIT als deutliche Grenzüberschreitung bezeichnet. Das Vorgehen der türkischen Regierung zeige einmal mehr den Versuch, kritische Positionen zu unterdrücken, sagte sie in Berlin. Sie stehe als Vorsitzende der Parlamentariergruppe für Dialog und klare Worte, mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnern im In- und Ausland. "Hier allerdings wird mit einem solchen Vorgehen erneut und deutlich eine Grenze überschritten." Müntefering steht auf einer Liste des MIT mit angeblichen Unterstützern des Predigers Gülen in Deutschland.

