Von Rolf Reißmann

Die IG Velo will sich auch in diesem Jahr um weitere Verbesserungen für den Radverkehr bemühen. Bei der Zusammenkunft am Donnerstagabend informierte Friederike Cyriacks über Gespräche mit dem Ordnungsamt der Gemeinde.

Grenzach-Wyhlen. Dabei habe sie angeregt, an den meistbenutzten Bushaltestellen, wie etwa an der Hebelschule, überdachte Fahrradständer einzurichten. Dann wären auch die über viele Stunden abgestellten Velos von Berufspendlern wettergeschützt.

Erfreut zeigte sich die IG Velo, dass der Pendlerfonds Basel die Beschaffung von zwölf weiteren Fahrradboxen für den Bahnhof Wyhlen unterstützen wird (wir berichteten). Rechtzeitig soll dabei auch angeregt werden, in den unteren Boxen Steckdosen einzubauen, damit dort Elektrofahrräder aufgeladen werden können, fordern die Velo-Lobbyisten.

Gefahrenstelle am Zoll

„Ein Problem ist immer noch die Absperrung der Durchfahrt am Grenzübergang“, weist Cyriacks auf eine Gefahrenstelle hin. „Für Radler, die aus Basel kommend nach Deutschland einreisen, endet plötzlich der Schutzstreifen. Dann blockiert eine breite Sperrbake die Durchfahrt, und Radler müssen sich nach links in den von hinten kommenden Autostrom einordnen.“ In der Diskussion schlugen mehrere IG-Mitglieder vor, dort ein schmaleres Sperrelement aufzustellen, das dann auf der rechten Seite neben der Bordsteinkante eine schmale Durchfahrt für Radfahrer frei lässt.

„Critical Mass“ am 21. Juli

Erstmals soll es am 21. Juli in Grenzach-Wyhlen eine „Critical mass-tour“ geben. Bei so etwas treten mindestens 15 Radfahrer als Gruppe auf und werden verkehrsrechtlich als ein Fahrzeug behandelt. Wenn zum Beispiel der erste Fahrer einer solche Gruppe bei Grün eine Kreuzung befährt, dürfen alle weiteren auch fahren, selbst wenn die Ampel inzwischen auf rot umschaltet. Damit will die IG Velo demonstrieren, dass Radfahrer nicht nur im Verkehr zu dulden, sondern selbst „der Verkehr“ sind.

Sternfahrt nach Lörrach

Bereits am 2. Juni nehmen Radler aus Grenzach-Wyhlen an der Sternfahrt zum Dreiländermuseum Lörrach teil. Dort findet innerhalb der Sonderausstellung „Faszination Fahrrad“ ein Aktionstag statt.

Verkehrsschau im Sommer

Teilnehmen will die IG Velo an der Verkehrsschau in Grenzach-Wyhlen im Sommer. Anregungen dafür werden in den kommenden Wochen zusammengetragen.

Beleuchtete Pfähle

Bereits in absehbarer Zeit sollen am Riehener Weg oberhalb vom Wohngebiet im Rippel die Sperrungen für Kraftfahrzeuge in der Wegmitte durch beleuchtete Pfähle ersetzt werden.

Neuer Schutzstreifen

Als Empfehlung gibt die IG die Anlage eines Schutzstreifens an der Nordseite der B 34 zwischen dem Kreisverkehr Wyhlen und der Einmündung Engeltal. Dies sei vor allem zum Schutz von radfahrenden Schulkindern aus Herten dringend notwendig. Diese fahren auf dem kombinierten Fuß-/Radweg neben der Landesstraße vom Markhof bis zum Kreisverkehr und müssen sich dann in den dichten Verkehrsstrom auf der Bundesstraße einordnen. Die Empfehlung, durch das Engeltal zu fahren, sei einfach unrealistisch, weil die Kinder stets den schnellsten Weg wählen und auch die Steigung vermeiden wollten, hieß es.

Markierung erneuern

Schließlich wies die IG Velo noch darauf hin, kurzfristig die Begrenzungsmarkierungen auf dem Fuß-/Radweg zwischen Wyhlen und Grenzach zu erneuern, bevor in der Vegetationsperiode die Ränder wieder zuwachsen.