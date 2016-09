Grenzach-Wyhlen (mv). Regen und nasskalte Witterung bestimmten am Sonntag das Bild beim SlowUp, der auch durch die Doppelgemeinde führte und an dem trotz der widrigen Wetterverhältnisse dennoch zahlreiche Radler, Fußgänger, Läufer und Inlineskater teilnahmen.

Doch während sich die Zahl der deutschen Teilnehmer zumindest auf der Slow-Up-Strecke, die durch die Doppelgemeinde führte, etwas zurückhielt, dominierten dafür umso mehr schweizerische Radler das Bild in Doppelgemeinde. Vor allem über das Stauwehr in Wyhlen erreichte eine Vielzahl an schweizerischen SlowUp-Teilnehmern das deutsche Ufer des Rheins, um von dort aus in Richtung Rheinfelden oder Grenzach-Wyhlen weiter zu radeln. Für die Sicherheit an der Strecke sorgten am Kraftwerk in Wyhlen die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe, die jedoch nur kleinere Blessuren zu versorgen hatten. Daneben waren sowohl im Bereich des Gewerbegebietes Fallberg in Wyhlen als auch auf dem Hieber-Parkplatz am Ortseingang von Grenzach die Helfer des DRK-Ortsvereins Grenzach-Wyhlen im Einsatz um schnelle Hilfe zu leisten, wenn dies notwendig wurde. Deutlich weniger Betrieb als

bei schönem Wetter bestimmte auch das Geschehen auf dem Hieber-Areal in Grenzach wo die Chorgemeinschaft Grenzach-Wyhlen, die Node-Chode und die SG Grenzach-Wyhlen für das leibliche Wohl der SlowUp-Teilnehmer sorgten. Der Ruderclub Grenzach hatte aufgrund des schlechten Wetters indes darauf verzichtet, sein Verpflegungszelt aufzubauen, um die SlowUp-Teilnehmer zu verköstigen. Die Teilnehmer, die trotz des regnerischen Wetters am SlowUp 2016 teilnahmen, lobten indes die Möglichkeit, um sich auf freien Straßen, ohne Verkehr und ohne Verkehrslärm im Dreiländereck fortbewegen zu können.