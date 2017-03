Grenzach-Wyhlen Räuber tragen „Grinse-Masken“

19:49 Verdacht in Berlin: Drogenhändler sollen Polizisten bestochen haben

Berlin - Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermitteln Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt gegen drei Berliner Polizisten. Die Beamten sollen interne Informationen an Rauschgifthändler gegeben haben. Als Gegenleistung sollen sie wöchentlich etwa 800 Euro von den mutmaßlichen Händlern kassiert haben. Bei Durchsuchungen in den Wohn- und Büroräumen der Beamten seien umfangreiche Beweismittel gefunden worden, hieß es.

19:48 Bericht: Türken in Deutschland werden ausspioniert

Berlin - Der türkische Geheimdienst spioniert einem Medienbericht zufolge offenbar in großem Umfang Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung in Deutschland aus. Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch vom Juli 2016 verantwortlich. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR übergab der türkische Geheimdienst BND-Präsident Bruno Kahl eine Liste mit zahlreichen Namen und auch Meldeadressen, Handy- und Festnetz-Nummern sowie Fotos der Betroffenen. Kahl hatte Zweifel an der Schuld der Gülen-Bewegung am Putschversuch geäußert.