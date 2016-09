Heimatgeschichtsforscher Erhard Richter hat einmal mehr in alten Urkunden Erstaunliches gefunden. Dieses Mal geht es um Justiz und Urteile.

Grenzach-Wyhlen. Im „Rippel“ am Grenzacher Horn stand früher ein Galgen, der schon im 14. Jahrhundert erwähnt ist, denn in einer Basler Urkunde von 1358 heißt es: „nit dem Horn am Rhein und dem galgen“. Dabei wird es sich wohl von Anfang an um eine dreifache Konstruktion gehandelt haben, so wie sie auf der aquarellierten Federstrichzeichnung von Matthäus Merian dem Älteren (1593 – 1650) zu sehen ist. In einer Urkunde von 1365 steht nämlich, „daz die von krentzach Drie galgen do gehebt hant und lüte dar An erhengket wurdent“.

Da der Galgen schon 1358 erstmals urkundlich belegt ist, wird er wohl bald nach dem Übergang des nördlichen Teils von Grenzach an die Markgrafen von Hachberg-Sausenberg um 1315 als markgräfliches Hochgericht erstellt worden sein. Bei dem auf der Zeichnung von Merian festgehaltenen Galgen handelt es sich aber bereits um eine Neukonstruktion von 1619, denn 1618 ist „das alte Hochgericht zu Crentzach am Horn, durch den damahligen starckhen Wind um und eingefallen“. Im Januar 1619 wurde dann das neue Hochgericht „mit 18 Zimmermeistern so etlich Tag daran gearbeitet“, aufgerichtet. Die letzte Erwähnung des Galgens datiert aus dem Jahre 1730, so dass dieser folglich in den Dreißigerjahren des 18. Jahrhunderts abgegangen sein muss.

Die in Rötteln zum Tode Verurteilten wurden stets ohne Schwierigkeiten durch Riehen zum Richtplatz am Horn geführt, solange das Dorf noch dem Basler Bischof gehörte. Nach dem Übergang Riehens an die Stadt Basel im Jahre 1522 kam es dann 1568 wegen eines solchen Transports durch den Ort zu einem Konflikt zwischen dem Markgrafen Karl II. und der Basler Regierung, denn diese sah darin einen Eingriff in ihre Hoheitsrechte. Schließlich lenkte die Stadt unter der Bedingung ein, dass sie rechtzeitig benachrichtigt werde.

Bei dieser Streitsache sagte ein Riehener Zeuge aus, dass man früher bei einem Hinrichtungszug „mit der gloggen zuo Riechen eim yeden ein zeichen glütet“ habe. Aus einer anderen Riehener Zeugenaussage geht hervor, dass manchmal auch gleich zwei „Übeltäter“ zusammen hingerichtet wurden.

Drei Franzosen werden am Horn gehängt

Am 10. Juni 1623 wurden am Horn drei Franzosen durch den Strang hingerichtet, und zwar Anthon Anon von Crois aus der Champagne, Hermann Rosenwaldt von Paris und Alexander Bally aus Dijon. Diese hatten in Basel dem Fischverkäufer Leon Klein „etlich Geld an Gold und Reichstalern, so über 100 Gulden gewesen samt dem Seckel gestohlen“. Daraufhin begaben sie sich nach Grenzach und wurden dort im Gasthaus „Zum Bären“ vom Fischhändler, der ihnen gefolgt war, erkannt und angezeigt. Man verurteilte sie dann bei einem Gerichtstag zu Grenzach wegen eines öffentlichen Diebstahls zum Tode durch Erhängen.

Henker köpft eine Kindmörderin

Am 1. November 1619 ist beim Hochgericht die Kindsmörderin „Anna Schweitzerin von Deninghen Varnspurger Ambts, baßler gebiets“ durch das Schwert hingerichtet worden. Die Verurteilung durch das markgräfliche Landgericht fand in Grenzach statt, weil die Mutter ihr Kind hier „ermordet und in Rhein getragen“ hat. Der Fürsprecher der Angeklagten, der Kleinkemser Vogt Daniel Largissen, betonte vor dem Gericht, dass die Malefikantin noch jung sei. Daraus darf wohl geschlossen werden, dass sie ein uneheliches Kind aus Furcht vor der öffentlichen Schande getötet hatte.

Eine Frau wird im Rhein ertränkt

Am 24. September 1537 wurde beim ehemaligen Salmenwag, dem „Hörnliwoog“unterhalb des Waldhorns, eine Frau ertränkt, weil sie sich jahrelang als Mann ausgegeben hatte und in Männerkleidung in des Markgrafen Landen umhergezogen war. Schließlich wurde sie bei einem Diebstahl ertappt und in das Gefängnis nach Rötteln gebracht. Als man sie dort „marterte und streckte“, zeigte sich, dass sie eine Frau war. Daraufhin wurde sie im Rhein ertränkt.

Das Tragen von Männerkleidung gehörte im Mittelalter zu den schwersten Vergehen, derer sich eine Frau schuldig machen konnte. So war auch im Prozess von Rouen (1431) gegen die Jungfrau von Orléans einer der Hauptanklagepunkte. Immer wieder hielt man Jeanne d’ Arc vor, „unanständige Kleider“ getragen und sich „gegen alle Schicklichkeit des weiblichen Geschlechts“ betragen zu haben.

Solche Hinrichtungen dienten neben der Wiedervergeltung vor allem der Abschreckung. Deshalb legte die Obrigkeit auch großen Wert darauf, dass jung und alt den Exekutionen beiwohnte. Doch dies hatte auch eine Verrohung zur Folge, da man sich allmählich an die schlimmsten Verbrechen gewöhnte und sie beinahe als etwas Alltägliches ansah.