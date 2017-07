Grenzach-Wyhlen Regatta der Drachenboote und Speedrennen

Grenzach-Wyhlen. Die Abteilung Drachenboot des Ruderclubs Grenzach (RCG) und der Verein „Freundeskreis der Paddler im RCG“ laden alle angemeldeten Sportler, aber vor allem interessierten Zuschauer, zum 16. Drachen-Event am Rhein ein. Bei freiem Eintritt besteht die Möglichkeit, diese Teamsportart mit zwanzig Paddlern in einem Boot hautnah zu erleben. Abgerundet wird dies mit Ruderergometern und Kinderhüpfburg. Dazu gibt es Steak, Wurst, Pasta und neu Flammkuchen, dazu die passenden Getränke.

In diesem Jahr werden die Veranstalter erstmals Mineralwasser der Organisation „Viva con Agua“ verkaufen. Der komplette Reinerlös kommt dieser gemeinnützigen Wasserinitiative zu.

Beginnen wird die Regatta mit dem Iron-Dragon-Langstreckenrennen (1000 Meter) am Freitag, 7. Juli, ab 19.30 Uhr (Startzeit). Es sind drei Teams am Start. Die Teamehrung findet direkt nach dem Rennen statt.

Beginn der Sprintrennen (200 Meter) am Samstag, 8. Juli, ist um 9 Uhr, in diesem Jahr mit 19 gemeldeten Teams, also knapp 380 Paddlern. Dazu gibt es wieder ein neues Geschicklichkeitsspiel, ganz ohne Paddeln. Die Platzierungsläufe werden ab 16 Uhr sein, das Finale um 17.45 Uhr. Die Hexen-/Nasenrümpfer aus Wyhlen werden versuchen, ihren Titel zu verteidigen. Die Team- und Besten-Ehrung ist gegen 19 Uhr geplant

Das Team, das sich am Renntag am kreativsten, lustigsten und fairsten verhält, erhält wieder einen „Fun“-Hauptpreis. Team-Choreografien an Land sind ausdrücklich erwünscht und steigern die Siegchancen.