Grenzach-Wyhlen (mv). Kaum sind die ruhigen und besinnlichen Weihnachtage vorbei scheint es so, als würden die Fasnächtler und die Narren in der Narrenhochburg Wyhlen die „fünfte Jahreszeit“ geradezu herbeisehnen.

Narren aus der ganzen Region sind dabei

Einen sichtbaren Beweis für dieses Phänomen lieferte am Samstag die „Schränzernacht im Zauberwald“ in der Wyhlener Hochrheinhalle, wo sich Narren aus der gesamten Region, Guggemusiken aus der Schweiz und aus Deutschland sowie eine Vielzahl von närrisch gestimmten Partygängern ein fulminantes Stelldichein gaben.

Dazu aufgerufen hatte nach dreijähriger Abstinenz die Wyhlener Guggemusik Rolli Dudel Schränzer, die in einen mystisch anmutenden Zauberwald eingeladen hatte. In entsprechender Dekoration präsentierte sich die Hochrheinhalle in Wyhlen, die nicht nur zauberhaft dekoriert war, sondern wo auch alles vorbereitet war, um eine Superfete steigen zu lassen. Dazu gehörten nicht nur der professionelle Barbetrieb, sondern auch sogenannte Shot-Wägelchen, die über die ganze Nacht hinweg durch das Publikum gefahren wurden, um jedem, der es verlangte, auch Hochprozentigeres anbieten zu können.

Schränzer gehen völlig neue Wege

Daneben lieferten sich insgesamt sechs Guggemusiken ein virtuoses Stelldichein, das die Hochrheinhalle zum Beben brachte. Ein weiterer Höhepunkt war gegen Mitternacht die Vorstellung des Projekts „Schränzer goes rock“, eine Guggemusik-technische Neuerung, die während der Fasnachtskampagne 2017 einen Gitarristen in die Guggemusik der Rolli Dudel Schränzer integriert und damit völlig neue Wege in der Guggemusik-Szene beschreitet. Entsprechend äußerte sich auch der Cliquenchef der Schränzer, Markus Müller. Er verwies darauf, dass das Projekt zunächst nur für die anstehende Fasnachtskampagne gestartet wurde, was danach kommt, bleibt abzuwarten.

Mehr als 800 Gäste im Schränzer-Märchenwald

Er freute sich über mehr als 800 Gäste, die die Schränzernacht im Zauberwald besuchten und mit ihren Kostümen und originellen Outfits mit dazu beitrugen und den Beweis dafür antraten, dass die Rolli Dudel Schränzer nach wie vor für volle Hallen und Hochstimmung unter den Gästen sorgen können. Aber während der Schränzernacht einmal mehr Loblieder gab es nicht nur Guggemusik, sondern auch andere heiße Rhythmen, die von DJ Rony aus der Konserve dargeboten wurden und die Partygemeinde von den Bänken riss.