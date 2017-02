Viele Einwohner von Wyhlen-Süd dürften jetzt aufatmen: Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wird der Bahnübergang Rheinstraße noch einmal für sieben Wochen geöffnet – vom 20. März bis zum 7. Mai. Die Öffnung gilt nicht für den Fahrzeugverkehr. Auch während der Fasnachtstage heben sich die Schranken.

Grenzach-Wyhlen (tn). Wer auch immer vor einigen Wochen das „Sterbekreuz“ samt Grablichtern für den Bahnübergang errichtet hat, kann es in Kürze wieder einpacken. Zwar wird der seit zwei Wochen geschlossene Bahnübergang wie geplant im Zuge des Baus der Querspange Kirchstraße durch eine Fußgänger- und Radfahrerunterführung ersetzt, die eigentlich geplante Vollsperrungszeit verkürzt sich nun aber deutlich.

Gehoben haben sich die Bahnschranken übrigens bereits gestern. Denn der Übergang soll wie geplant während der Fasnacht offen bleiben – bis einschließlich kommenden Dienstag. Vom 1. bis zum 20. März ist er dann wieder „dicht“. Wie die Verwaltung mitteilt, gehen die nun wieder reduzierten Vollsperrungszeiten auf das Konto der Gemeinde. Man habe an entsprechenden Stellen erfolgreich interveniert.

Nutzbar ist, wie bisher auch schon, der östliche Gehweg, wobei sich die Zuführungen im Bereich Rheinstraße und Alemannenstraße immer wieder leicht ändern können. Die Fußgänger werden dann aber entsprechend gesichert geführt.

Für den Fahrzeugverkehr bleibt der Bahnübergang wie geplant weiterhin geschlossen. „Änderungen sind eventuell bis zum 7. Mai aufgrund Baufortschritts und unvorhersehbarer Dinge möglich“, heißt es in der Mitteilung des Ordnungsamtes. Die Bürger werden gebeten, die örtliche Beschilderung zu beachten. Außerdem würde kurzfristig eine Information über die Tageszeitungen und die Gemeindehomepage erfolgen.

Geplante Bauabläufe:

n 1. bis 8. März: Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Rheinstraße/Alemannenstraße. Dafür bleibt der Bahnübergang gesperrt.

n 9. bis 19. März: Leitungsverlegungen im Bereich Rheinstraße/Alemannenstraße, darunter auch Kanal- und Hausanschlüsse. Dafür wird die Rheinstraße ab Hausnummer 37 bis zur Alemannenstraße voll gesperrt. Dies gilt auch für die Einmündung Jahnweg. Für die Bewohner des Jahnweges wird in diesem Zeitraum die Straße nach Westen Richtung Ruschbachstraße geöffnet. Der Bahnübergang bleibt geschlossen.

n 20. März bis 7. Mai: Die Alemannen- und die Rheinstraße werden von der Kreuzung Kirchstraße bis zum Bahnübergang voll gesperrt. Die Straße „Am Dorfbach“ kann dann nicht mehr angefahren werden. Der Bahnübergang wird in diesem Zeitraum wieder für Fußgänger wieder geöffnet.

Großer Autokran kommt

Die Alemannenstraße, die Rheinstraße und die Straße „Am Dorfbach“ sind für Fußgänger immer in einer Breite von 1,50 Metern nutzbar. Weitere Einschränkungen können sich in diesen Straßen allerdings vom 22. Mai bis voraussichtlich zum 9. Juni ergeben. In diesem Zeitraum soll der Autokran für die Einhebung des Bauwerks im Unterführungsbereich aufgebaut und in Betrieb genommen werden.

Anliegerinformation

Die von einer Sperrung betroffenen Anwohner im Bereich Alemannen- und Rheinstraße, Jahnweg und „Am Dorfbach“ werden in den kommenden Tagen Post von der Gemeinde mit Informationen bekommen. Auch über mögliche Ersatzparkflächen für Autos, die Müllabfuhr und weitere Dinge will die Verwaltung in ihrem Brief an die Anlieger informieren.

Weitere Fragen beantworten das Bauamt unter Tel. 07624/32 450 oder per E-Mail an bauamt@grenzach-wyhlen.de und das Amt für öffentliche Ordnung unter Tel. 07624/32 430 oder per E-Mail an ordnungsamt@ grenzach-wyhlen.de.