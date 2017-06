Grenzach-Wyhlen Sie führen „Benzingespräche

Grenzach-Wyhlen (mv). „Benzingespräche“ dazu die passenden Motorengeräusche sowie jede Menge Spaß und Geselligkeit bestimmten am Wochenende das 42. Motorradtreffen des Motorradclubs „The Flying Porky's“ in Grenzach-Wyhlen, zu dem Biker aus dem gesamten Bundesgebiet kamen. Das Treffen einmal mehr, dass sowohl der Club als auch die traditionellen Motorradtreffen so aktuell wie eh und je sind.

Zum Treffen angereist waren die ersten Biker bereits am Donnerstag. Einige unter ihnen kamen sogar per Flugzeug aus Berlin, denn in ihrem fortgeschrittenen Alter wollten sie die lange Reise nicht mehr per Motorrad zurücklegen. Zu ihnen zählte jedoch nicht der 69-jährige Harry Stadler. Er kam auch in diesem Jahr im Sattel seines Motorrades aus dem fernen Berlin an den Hochrhein, um mit dabei zu sein. Andere Biker kamen indes aus der Schweiz und dem Elsass sowie aus allen Regionen des Bundesgebietes an den Wyhlener Schacht um gemeinsam mit den Flying Porky's das Motorradtreffen zu genießen.

Voll des Lobes über die organisierte Ausfahrt zeigten sich vor allem die auswärtigen Fahrer. Sie wurden am Samstag von Manfred Wagner vom Motorradclub Flying Porky's durch das kleine Wiesental bis hin zum Hochkopf geführt, wo sie die Landschaft, das tolle Wetter und das Biken genossen.

Mit Pokalen ausgezeichnet wurden beim Treffen der Biker am Wyhlener Schacht die Motoradfreunde Oberrhein. Sie waren als größter Club beim Treffen mit dabei. Weitere Pokale gingen an die „Berliner Bären“, dem Club, der die weiteste Anfahrt hatte sowie an den Berliner Stadler, der nicht nur der älteste Motorradler war, sondern auch bei den Herren die weiteste Anreise hatte. Bei den Bikerinnen hatte Agnes Engelhardt die weiteste Anfahrt. Auch sie wurde mit einem Pokal bedacht.