In der katholischen Kirchengemeinde St. Michael fanden sich 1991 einige Sänger zusammen, um ein bis dahin sehr ungewöhnliches Ensemble zu bilden. Sie widmen sich seitdem gregorianischen Gesängen.

Grenzach-Wyhlen. Unter dieser Musikgattung ist ein einstimmiger liturgischer Gesang zu verstehen, zumeist mit Texten aus der Bibel. Vor allem im Mittelalter, vorwiegend vom 8. bis zum 11. Jahrhundert fanden diese Gesängen in Gottesdiensten und anderen religiösen Abläufen ihren Platz.

Die bedeutendsten Überlieferungen solcher Lieder stammen aus Handschriften, die in St. Gallen und Einsiedeln bewahrt werden. Bis heute werden die Lieder nicht nach Noten, sondern nach „Neumen“ gesungen. Dies sind Schriftzeichen für Musik auf Basis von Strichen und Punkten. Sie lassen eine größere Interpretationsvielfalt zu.

Gregorianische Gesänge sind bis heute sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche üblich, werden jedoch stets als besondere Elemente nur selten eingesetzt. Vor allem auch, weil es so wenige Interpreten gibt, die sie gekonnt darbieten.

Die „Schola Gregoriana“, wie sich die Grenzacher Gruppe nennt, hat sich nie als Konkurrenz zu den bestehenden Kirchenchören verstanden. Hans Jakob Grütter, von Anfang an Leiter der Gruppe, legte stets großen Wert darauf, vor allem verloren gegangene Gesänge wieder zu finden und seit langem nicht gesungene wieder oder erstmals aufzuführen. Wenn die Gruppe neue oder bisher nicht gesungene Lieder einstudiert, ist das nicht nur einfaches Lernen von Melodie und Text, sondern stets auch intensives Befassen mit Herkunft und Geschichte gerade dieses Liedes. Erst dann, so verstehen es die Sänger, kann eine angemessene Uminterpretation erfolgen. Zumeist singt die Schola Gregoriana a capella, gelegentlich kommen auch Begleitung auf der Orgel oder mit Blasinstrumenten hinzu.

Heute gehören rund 1100 Lieder zum Repertoire der Gruppe. Die „Schola Gregoriana“ tritt nie konzertant auf, sondern ordnet ihren Gesang stets in religiöse Abläufe ein. Genutzt werden dazu kirchliche Feiertage. Zu den Kantoren der evangelischen Kirche im Dreiländereck bestehen sehr gute Kontakte. Noch heute gehören fünf Sänger aus dem Gründungsjahr dem Ensemble an, mit allen anderen, die später hinzukamen, sangen bisher zwanzig Männer in der „Schola Gregoriana“.

Von den bisher rund 100 Auftritten fanden die meisten in Grenzach-Wyhlen statt, aber auch in Blansingen, Badenweiler, Rheinfelden und Herten waren sie zu Gast. Dazu kommen noch Auftritte in Kirchengemeinden der Schweiz. Besonders gerne erinnert sich Gründungsmitglied Eberhard Oberfell an den Gesang im Basler Münster: „Dort haben wir erlebt, wie wir mit unseren Stimmen den riesigen Kirchenraum gut ausfüllen konnten.“

Anlässlich des 25jährigen Bestehens der Schola Gregoriana gestaltet das Ensemble am 25. September in der Kirche St. Michael eine Orgelvesper. Die Begleitung übernehmen Münsterorganist Michael Felix aus Bad Säckingen und Mirjam Hüttner auf der Oboe. Die Gesamtleitung der „Schola Gregoriana“ liegt bei diesem Auftritt bei Greogorianikdozent Pater Armin Russi vom Kloster Mariastein bei Basel.