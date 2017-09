Grenzach-Wyhlen Sirene verunsichert zahlreiche Bürger

Grenzach-Wyhlen (rom). Dienstag, 0.57 Uhr: Ein auf- und abschwellender, einminütiger Heulton weckt einen Teil der Grenzacher Bürger. Der Sirenenalarm bedeutet „Warnung“, wie man auf dem Merkblatt der Gemeinde nachlesen kann. Jeder Neubürger bekommt es zur Begrüßung überreicht, auf der Homepage der Gemeinde ist es ebenfalls hinterlegt.

Wer vom Sirenengeheul erwacht, schließt Fenster und Balkontüren. Dann geht’s ans Radio: In den Nachrichten um 1 Uhr kommt nichts. Also ins Internet: Da werden in der örtlichen Facebookgruppe bereits Sorgen geäußert. Der Ortsverein des Roten Kreuzes teilt dank kurzer Wege zur integrierten Leitstelle auf Facebook mit, dass es sich um eine ungeklärte Sirenen-Fehlauslösung handelt. Die Menschen sind beruhigt und können sich wieder hinlegen.

Generell bittet das Rote Kreuz darum, dass nicht jeder Bürger bei der Polizei oder Rettungsleitstelle anruft, wenn kein eigener Notfall vorliegt. „Auf der integrierten Leitestelle in Lörrach arbeiten zwei Mitarbeiter. Wenn nur ein Promille der Bürger anruft, um zu fragen, was passiert sei, sind die Disponenten eine längere Zeit für Notrufe blockiert“, erläutert Stephan Bottler von der DRK-Öffentlichkeitsarbeit.

Doch wie erfährt man nun, wenn wirklich etwas passiert ist? Alessa Mutter vom Ordnungsamt Grenzach-Wyhlen rät davon ab, ungesicherten Meldungen aus sozialen Netzwerken blind zu vertrauen. „Das hatten wir in der Vergangenheit des Öfteren, dass falsche Informationen zu Unsicherheit in der Bevölkerung geführt haben.“ Häufig würden schon die Begriffe verwechselt, wenn ein Martinshorn als Sirene bezeichnet wird.

Mutter verweist daher auf die Homepage der Gemeinde. Hier würden auch kleinere Vorkommnisse zeitnah eingepflegt. „Erst in der vergangenen Woche haben wir das gemacht, als in der Schweiz etwas war und es bei uns zu Geruchsbelästigungen kam.“ Bei einem „richtigen“ Alarm soll man entweder das Radio oder den Fernsehsender SWR einschalten. Unter Videotext 194 gebe es weitere Informationen, weiß Mutter.

Außerdem bietet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Smartphone-App „NINA“ an. Diese warnt bei Naturkatastrophen und Unglücksfällen.

Am gestrigen Morgen hatte Alessia Mutter viele Anfragen zu bearbeiten und die Klärung mit der Leitstelle und Feuerwehr abzuwickeln, weshalb es zur Fehlauslösung der Sirene auf dem Haus Hasenrichte 14 kam.