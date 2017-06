Grenzach-Wyhlen So gemütlich, wie es früher war

Einen grandiosen Auftakt erfuhren am Samstagabend die Feierlichkeiten aus Anlass des 250-jährigen Bestehens des Grenzacher Jonannimärts. Rund ums Rathaus trafen sich am Samstagabend weit mehr als 1000 Besucher.

Von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen. Bereits im Vorfeld des Dorfhocks hofften die Veranstalter, dass sich dieses Ereignis nur wenige entgehen lassen würden, aber dass am Ende dann doch so viele Besucher mit dabeisein wollten, damit hatte wohl keiner gerechnet. Man fühlte sich geradezu an alte Zeiten erinnert.

Für das wunderbar organisierte Fest hatten die Mitarbeiter des Rathauses, darunter Jürgen Käuflin, Alessa Mutter, Bianca Scarpinato und Silke d’Aubert gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Benz sowie die Grenzacher Hexen- und die Dängeligeister-Clique gesorgt.

In seiner Ansprache an die vielen Gäste, darunter auch Landrätin Marion Dam-mann, berichtete Bürgermeister Benz, dass auch vor 50 Jahren an einem Samstagabend ein großes Fest stattfand. An dieses Format habe man mit dem Dorfhock anknüpfen wollen. Dieser sei mithin identitätsstiftend und könnte auch Zukunftscharakter haben.

Der Bürgermeister sprach damit offenkundig vielen Bürgern aus der Seele, die seit Jahren mehr Feste für die Gemeinde einfordern und sich, gerade in Grenzach, immer wieder gerne an ehemalige Schlossgassfeste und andere vergangene Veranstaltungen erinnern.

Der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte, Helmut Bauckner, betonte beim Dorfhock indes die historische Bedeutung des Johannimärts. Die vielen Besucher rief er auf, einmal kurz die Augen zu schließen, um sich vorzustellen, wie sich die Szenerie um den Johannimärt vor 250 Jahren abgespielt haben könnte. Besondere Dankesworte richtete er an die Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde, die wesentlich dazu beigetragen hatten, dass der Dorfhock zu so einem Erfolg wurde.