Grenzach-Wyhlen Sportgemeinschaft gerettet

Die Sportgemeinschaft Grenzach-Wyhlen wird weiterbestehen. Sie kann darauf hoffen, dass im Zusammenspiel mit einer neuen, modernen Sportstätte im Grenzacher Grienboden dem Fußballsport ein neuer Stellenwert zukommt.

Grenzach-Wyhlen (mv). Was das Fortbestehen der Sportgemeinschaft angeht, wurden die Weichen im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung am Freitag gestellt. Bei der Versammlung erklärte sich das bisherige Vorstandstrio Frank Krieger, Bernd Maier und Felix Pfister zunächst noch einmal bereit, die Geschicke des Vereins bis zur Generalversammlung im kommenden Jahr zu lenken. Dies war bis zuletzt ungewiss, weil die Generalversammlung am 14. Juli abgebrochen werden musste. Damals war lediglich Pfister bereit weiterzumachen. Krieger und Maier bemängelten indes die mangelnde Unterstützung der Vereinsmitglieder in Bezug auf die Übernahme wichtiger Vereinsämter.

Bei der Versammlung am Freitag war es daher zunächst Krieger, der den anwesenden 42 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern ins Gewissen redete, sich mit einzubringen, ansonsten könne auch die Sportgemeinschaft nicht mehr weiterexistieren. Kritik gab es jedoch auch in Richtung Präsidium. So bemängelte der Sprecher des Vereinsrates, Georg Stenz, dass das Präsidium den Vereinsrat nicht mit „Aufgaben füttern“ würde. Außerdem fehle es auch an der nötigen Kommunikation. Einig waren sich am Ende alle Beteiligten, dass die strategischen Aufgaben des Vorstandes und die operativen Aufgaben des Vereinsrates besser vernetzt und zusammengeführt werden müssen.

Ähnlich äußerte sich auch Bürgermeister Tobias Benz, der das Weiterbestehen der Sportgemeinschaft auch als wichtige Voraussetzung für die Umsetzung und das Gelingen des Sportstättenkonzepts der Gemeinde betrachtete.

Auf Nachfrage bestätigte der Bürgermeister, dass im Grenzacher Grienboden ein Kunstrasenplatz gebaut werde. Wenn es gelingt, bis zum April des kommenden Jahres zu beginnen, dann habe das Regierungspräsidium aus dem Sportstätten-Fördertopf 84 000 Euro als Zuschuss zugesagt, gab Benz an. Etwas später soll dann auch der Sanitärbereich saniert werden, während der Umbau und die Sanierung des Vereinsheimes im Grienboden zwei bis drei Jahre später erfolgen soll.

Benz betonte auch, dass entgegen allen Gerüchten das Vereinsheim am Lange-Tränke-Weg derzeit weder verkauft, noch abgerissen werde. Was hingegen in 20 bis 30 Jahren notwendig sei, könne er heute mit gutem Gewissen nicht sagen.

Abgelehnt wurde bei der Versammlung ein Satzungsänderungsantrag des erst vor kurzem verstorbenen ehemaligen Vorstandes des SV Wyhlen, Jörn Lütjens. Er wollte erreichen, dass ein Verkauf der Immobilie am Lange Tränke Weg nur durch einen Mehrheitsbeschluss der Mitglieder bei einer ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen kann.

Frank Krieger, Bernd Maier und Felix Pfister wurden zu Präsidiumsmitgliedern gewählt. Zum 2. Kassenprüfer wurde Uwe Kieselbach bestimmt.

Mitglieder: 426 davon 201 Kinder und Jugendliche

Kontakt: SG Grenzach-Wyhlen, Postfach 235, 79639 Grenzach-Wyhlen

Vorsitzender: Frank Krieger, Tel. 0041/795341695, E-Mail: sg-grenzach-wyhlen @t-online.de