Von Manfred Herbertz

Der offizielle Spatenstich für den Bau der Mensa an der Bärenfelsschule ist gestern Vormittag vollzogen worden. Ein von Zeitplan her ambitioniertes Projekt, denn in Betrieb gehen soll die Mensa schon mit dem Start ins neue Schuljahr am 11. September.

Grenzach-Wyhlen. Bürgermeister Tobias Benz, der zusammen mit Bauamtsleiterin Sabine Schneider, Architekt Harry Vogt sowie Marco Prinzbach vom Bauamt, Schulleiter Michael Weber und Kindergartenleiterin Annette Westendorf den Spatenstich vornahm, freute sich, dass das „sehr schöne Projekt“ nun auch offiziell beginnt. Die Gemeinde investiert für den Bau rund 2,9 Millionen Euro.

Die schlechte Witterung hatte im Vorfeld zu Verzögerungen geführt. Architekt Vogt hofft, dass trotzdem der anvisierte Termin 11. September eingehalten werden kann.

Wie Benz sagte, sind der Mensabau und Teilsanierung der Pavillons an der Bärenfelsschule der erste Mosaikstein für den „Bildungscampus Neue Mitte“. Man habe daher bei der Planung die Kapazitäten so ausgelegt, dass die Plätze auch ausreichen würden, wenn die Bärenfelsschule einmal verpflichtende Ganztagsschule werden sollte. In der Mensa werden die Schüler sowie die Kinder des Kindergartens „Löwenzahn“ verpflegt. Später sollen hier auch Kinder in einem noch zu planenden weiteren Kindergarten in der „Neuen Mitte“ mitversorgt werden.

Multifunktionaler Bau

Man habe ein engagiertes Team, das hier arbeitet, betonte Benz, und man wolle die Belastung für Kindergarten und Schule während der Bauzeit so gering wie möglich halten. Architekt Vogt ergänzte, er habe aus diesem Grunde eine Stahlskelettkonstruktion gewählt. Zudem würden die Betonwände für den Küchenbau vorgefertigt. Gleiches gelte für die Pfosten-Riegel-Fassade mit Glas. Nur so könne man den knappen Zeitplan einhalten. Das Flachdach wird begrünt.

Die Mensa wird vom Förderverein Kinder, Jugend und Kultur betrieben. Die bis zu 160 Mahlzeiten werden von einen Caterer tiefgefroren angeliefert und nach den sogenannten Cook-and-Freeze-Verfahren in Dampfgarern zubereitet.

Der Bürgermeister erwähnte, die Mensa sei multifunktional ausgelegt. Die technische Ausstattung umfasse Beamer und Leinwand, so dass der Raum schnell zu einem Veranstaltungsraum umgestaltet werden kann. Dies begrüßte auch Rektor Michael Weber, da die Bärenfelsschule bis jetzt selbst über keinen ausreichend großen Veranstaltungsraum verfüge. Er freue sich, so Weber, dass hier mit einer Perspektive und nicht aus der Not heraus geplant wurde. Dies stoße auch bei den Eltern auf entsprechend große Resonanz.

Mensa an der Bärenfelsschule: Die Gesamtbaufläche beträgt 510 Quadratmeter, der Innenraum rund 485 Quadratmeter, davon entfallen 335 Quadratmeter auf den Speisesaal und 150 auf den Küchenbereich. Zusätzlich gibt es zwei Außenflächen mit je rund 55 Quadratmetern Fläche, einmal zum Spielen, einmal zum Entspannen. Gesamtbaukosten: 2,93 Millionen Euro.