Grenzach-Wyhlen Strom fällt in Grenzach-Wyhlen großflächig aus

Grenzach-Wyhlen (tn). Weil ein Bagger bei Erdarbeiten am Bahnhof in Wyhlen ein 20-Kilovolt-Kabel der ED Netze beschädigte, ist in weiten Teilen von Grenzach und Wyhlen am gestrigen Nachmittag für rund eine Stunde und 20 Minuten der Strom aus. Der Baggerführer hatte das Kabel getroffen und löste damit eine großflächige Unterbrechung der Stromversorgung aus, wie Energiedienst auf Anfrage mitteilt. In der Folge betraf die Störung vier weitere Kabel und damit 34 Stationen, davon elf in Grenzach und 23 in Wyhlen.

Der Bereitschaftsdienst des Energieversorgers erreichte nach nur wenigen Minuten den Schadensort. Durch Umschaltungen in der Netzleitstelle hätten um 14.40 Uhr die ersten Haushalte wieder über Strom verfügt. Um 16.05 Uhr sind nach Angaben von Energiedienst wieder alle Bewohner von Grenzach-Wyhlen am Netz gewesen.

Die Nachricht des Stromausfalls hatte sich zuvor blitzartig in den sozialen Netzwerken verbreitet. Nach Informationen unserer Zeitung mussten einige Supermärkte in der Doppelgemeinde aufgrund des Stromausfalls vorübergehend schließen, da die Kassensysteme nicht mehr funktionierten.