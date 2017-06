Grenzach-Wyhlen Stromausfall: Es war doch nicht der Bagger

Grenzach-Wyhlen (tn). Die Folgen des großflächigen Stromausfalls am Mittwochnachmittag in Grenzach-Wyhlen sind größer als gedacht. Noch bis zum heutigen Freitag dauern die Arbeiten am 20-Kilovolt-Stromnetz an, wie die Firma ED Netze auf Nachfrage mitteilt.

Ebenso bestätigte der Energieversorger Informationen unserer Zeitung, wonach der Auslöser der Versorgungsunterbrechung nicht ein Bagger, sondern ein Bauarbeiter war, der am Bahnhof Wyhlen ein Armierungseisen in den Boden schlug und dabei ein Kabel traf – was für ihn ein schlimmes Ende hätte nehmen können. Verletzt wurde jedoch niemand.

Arbeiter legten noch am Mittwochnachmittag das beschädigte Kabel frei. Laut ED Netze wurde es gestern repariert. Größeren Aufwand erfordern jedoch die Arbeiten an den Defekten, die in der Folge entstanden. An fünf Stellen müssen im Erdreich liegende, beschädigte Kabel freigelegt und repariert werden. Dafür öffnet ein Bagger jeweils einen rund sechs Meter langen Bereich, teilt ED mit.

Für erforderliche Umschaltungen setzte der Energieversorger nach eigenen Angaben am Mittwoch sechs Techniker in der Netzleitstelle ein. 15 Mitarbeiter des Unternehmens kümmerten sich vor Ort bis zum Einbruch der Dunkelheit um die Sicherung der Stromversorgung. Dazu wurde ein Kabelmesswagen eingesetzt. Spätestens am heutigen Freitagabend sollen die Arbeiten beendet sein, teilt das Unternehmen mit.