Grenzach-Wyhlen Tieferlegung ist bald abgeschlossen

Grenzach-Wyhlen (rom). Nach drei Wochen Bauferien tritt die Baustelle um den Grenzacher Bahnübergang ab dem heutigen Montag in die finale Phase.

Wie Bauleiterin Melanie Wodtke vom Regierungspräsidium Freiburg auf Anfrage unserer Zeitung erläuterte, liege man gut im Zeitplan. Man sei in den letzten Zügen der Tieferlegung angelangt. Die Nordseite (Basler Straße) erhält noch im September ihre neue Asphaltdecke. Die Bordsteine sind größtenteils verbaut.

Der auf der Südseite der Bahnlinie liegende Abschnitt II soll bis Ende Oktober fertig sein mit dem Anschluss der Straße am Bahnübergang Hörnle. Der dritte Bauabschnitt, zu dem der Abbau des Bahnübergangs gehört, wird dann nochmals ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, wenn unzählige Versorgungsleitungen verlegt werden. „Es sind viele Leitungen. Manchmal stimmen auch die Pläne leider nicht mit der Realität überein“, hat Wodtke festgestellt.

Der Verkehr wird einspurig mit einer Ampel geregelt, um die Baustelle so gut es geht flüssig gehalten. Zum Teil soll der Verkehr in Stoßzeiten auch manuell gesteuert werden, um die Staugefahr so gering wie möglich zu machen. Die Basler Verkehrsbetriebe haben bereits neue Fahrpläne für den 38er-Bus erstellt, um die baustellenbedingt verlängerte Fahrzeit kompensieren zu können. Bis Mai 2018 soll dann mit dem Einbau einer neuen Asphaltdecke zwischen dem Zoll und dem noch vorhandenen Bahnübergang die Baumaßnahme um die Grenzacher B34 zunächst abgeschlossen sein. Das letzte Stück der Grenzacher Ortsumfahrung kann, wie mehrfach berichtet, erst nach Beendigung der Keßlergrubensanierung in Angriff genommen werden.