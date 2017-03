Von Rolf Rombach

Wir haben auch schon ein Schachturnier veranstaltet – auf Wunsch der Jugendlichen.“ Mit dieser Aussage lässt Nikolay Tarassenko vom Jugendreferat der Gemeinde Grenzach-Wyhlen durchblicken, dass auch dieser Jugendkeller seine Besonderheiten zu bieten hat. „Da war ich selbst überrascht, als das vorgeschlagen wurde.“ „Niko“, wie ihn die meist männlichen Besucher nennen, leitet im Wechsel mit seiner Kollegin Mareike Löwner den Treffpunkt im Keller der Bärenfelsschule im Ortsteil Grenzach. Derzeit noch unregelmäßig, ab April dann bis zu drei Mal in der Woche.

„Im Winter nützen wir den Keller gerne, weil es nicht so kalt wie draußen ist, im Sommer ist es schön kühl da unten“, erklärt Besucher Scharbel die Vorteile des Altbaus. In der Regel zwischen zehn und 15 Jugendliche mit verschiedensten Wurzeln kommen jeden Abend vorbei. Sie sind meist zwischen 17 und 20 Jahren. Bis vor Kurzem hatten sie mit einer zum Teil selbst errichteten Hütte am Rhein sogar noch einen weiteren Treffpunkt, der allerdings wegen des Baus der Ortsumfahrung weichen musste. Der Bau der Hütte vor zwei Jahren war eines der größten Projekte der meist Grenzacher Jugendlichen. Kleine Renovierungen im Jugendraum gehören wie selbstverständlich zum Gruppenleben. Doch die tatkräftige Jugend backt auch Plätzchen und bemalt mal Tassen. Von Vorteil ist hier natürlich, dass einige Besucher bereits eine meist handwerkliche Ausbildung absolvieren.

In Sachen Ausstattung bietet der Jugendkeller alles, was in einem klassischen JuZ zu finden ist: Tischkicker, Billardtisch, Dartscheibe – und eine Playstation mit „Fifa“.

Für den kleinen Hunger oder Durst gibt es einen Bistro-Bereich mit günstigen, jugendfreundlichen Preisen.

Immer am letzten Montag im Monat gibt es ein Turnier mit wechselnden Sportarten – wie den eingangs erwähnten Schachwettkampf.

„Hier kommen dann auch meistens einige Wyhlener Jugendliche – so wie beim Turnier Grenzacher extra dorthin fahren. Als Hauptpreis winkt eine Kinobox, welche die Gemeinde spendiert.