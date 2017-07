Grenzach-Wyhlen Tragisches Unglück

Grenzach-Wyhlen (mh). Zu einem tragischen Vorfall ist es am Samstag gegen 10 Uhr auf den Bahngleisen in Grenzach gekommen. Auf dem Bahnübergang am Bäumleweg war eine Person vor einen aus Richtung Rheinfelden herannahenden Zug gelaufen und kam dabei ums Leben. Der Zug kam erst nach der Bahnunterführung am Heerweg zum Stehen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sicherten die Unglücksstelle.

Der Bahnverkehr auf der Hochrheinstrecke war für mehrere Stunden unterbrochen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Bahnübergang Bäumleweg sowie die Unterführung am Heerweg wurden vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt.

Der Vorfall wurde offenbar von Augenzeugen beobachtet, da aufgrund des „Baustellentages“ in der benachbarten Keßlergrube großer Publikumsverkehr herrschte.