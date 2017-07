Grenzach-Wyhlen Unfallflucht im Innenhof

Nachrichten-Ticker

11:33 Weltverband lehnt Sagan-Einspruch gegen Tour-Ausschluss ab

Vittel - Weltmeister Peter Sagan bleibt von der diesjährigen Tour de France ausgeschlossen. Der Radsportweltverband UCI lehnte den Einspruch des deutschen Rennstalls Bora-hansgrohe gegen den Ausschluss des 27-Jährigen vor dem Start der fünften Etappe der Frankreich-Rundfahrt ab, wie Sagan bei einem kurzen Statement bestätigte. Sagan war gestern nach der vierten Etappe disqualifiziert worden, weil er im Schlussspurt seinen Kontrahenten Mark Cavendish mit einem Ellbogenschlag zu Fall gebracht hatte.

11:09 Wohl keine steigenden Zusatzbeiträge bei Krankenversicherung

Berlin - Die gesetzlichen Krankenkassen wollen ihre Beitragssätze laut einem Zeitungsbericht im kommenden Jahr stabil halten. Die Zusatzbeiträge, die allein von den Kassenmitgliedern zu zahlen sind, steigen voraussichtlich nicht, wie große Kassen und deren Verbände der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärten. Im ersten Quartal dieses Jahres hatten die Kassen ein Plus von rund 612 Millionen Euro erwirtschaftet.

10:04 Bericht: Zorc erwartet Aubameyang bei BVB-Trainingsstart

Dortmund - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc geht von einer Teilnahme Pierre-Emerick Aubameyangs am Trainingsauftakt des BVB aus. "Wir erwarten Auba am Freitag zum Trainingsstart in Dortmund", wird Zorc in der "Bild"-Zeitung zitiert. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen Wechsel des Bundesliga-Torschützenkönigs zum chinesischen Club Tianjin Quanjian gegeben. Wie die "Bild" berichtet, liegt dem BVB derzeit jedoch kein Angebot vor. Ein Wechsel nach China wäre nur noch bis zum 14. Juli möglich. Dann schließt dort das Transferfenster.

10:03 Chinas Staatschef Xi Jinping in Berlin

Berlin - Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zum offiziellen Auftakt seines Deutschland-Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt worden. Xi trug sich im Berliner Schloss Bellevue in das Gästebuch ein. Danach trifft er mit Kanzlerin Angela Merkel zu politischen Gesprächen und einem gemeinsamen Mittagessen zusammen. Sein Besuch dient auch der Vorbereitung des G20-Gipfels in Hamburg. Am Nachmittag wollen Merkel und Xi die zwei neuen Riesenpandas im Berliner Zoo besuchen, die vor wenigen Tagen aus China eingetroffen waren.

09:20 Kardinal Meisner im Alter von 83 Jahren gestorben

Köln - Der frühere Erzbischof von Köln Kardinal Joachim Meisner ist tot. Er sei während seines Urlaubs in Bad Füssing gestorben, sagte ein Sprecher des Erzbistums Köln. Meisner wurde 83 Jahre alt. Das Kölner Domradio hatte seinen Tod als erstes vermeldet. Der in Breslau geborene Meisner stand 25 Jahre lang, von 1989 bis 2014, an der Spitze des größten katholischen Bistums in Deutschland. Er galt lange Jahre als einflussreichster Vertreter des konservativen Flügels unter den deutschen Bischöfen.