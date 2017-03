Grenzach-Wyhlen Unfallflucht in der Gartenstraße

Nachrichten-Ticker

16:53 Bundestag beschließt Rechtsrahmen für Computerautos

Berlin - In Autos auf deutschen Straßen sollen Computer künftig Fahrfunktionen übernehmen dürfen - der Mensch am Steuer muss aber immer wieder eingreifen können. Die Systeme müssten jederzeit zu übersteuern oder zu deaktivieren sein, heißt es in einem Gesetz, das der Bundestag mit den Stimmen der großen Koalition verabschiedet hat. Die Regeln müssen noch durch den Bundesrat.

16:53 De Maizière wirft Türkei in Spionageaffäre Provokation vor

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat der Türkei in der Spionageaffäre gezielte Provokation vorgeworfen. Die an den Bundesnachrichtendienst übergebene Liste des türkischen Geheimdienstes MIT mit angeblichen Verdächtigen diene dazu, "die türkischen Beziehungen zu uns zu belasten, uns in irgendeiner Weise zu provozieren", sagte der CDU-Politiker im ZDF. Er glaube nicht, dass die 356 Namen in der Hoffnung weitergegeben worden seien, vom BND Unterstützung bei der Fahndung nach Terroristen zu bekommen. An ein so "naives" Vorgehen glaube er nicht.

16:06 BGH: Eltern können Kinder decken, müssen aber zahlen

Karlsruhe - Eltern kann es zugemutet werden, ihre Kinder für die illegale Nutzung von Internet-Tauschbörsen über den Familienanschluss anzuschwärzen. Wie der BGH entschieden hat, sind sie dazu zwar nicht verpflichtet. Geben sie den Namen aber nicht preis, kann das dazu führen, dass sie als Anschlussinhaber selbst für die verletzten Urheberrechte geradestehen müssen. Ein Elternpaar ist damit dazu verurteilt, mehr als 3500 Euro Schadenersatz und Abmahnkosten zu zahlen. Eines seiner Kinder hatte unerlaubterweise ein Musikalbum in eine Tauschbörse hochgeladen.

15:58 Terrorzelle zerschlagen: Rialto-Brücke im Visier

Rom - Eine Terrorzelle soll in Italien die Rialto-Brücke in Venedig als mögliches Ziel für einen Anschlag im Blick gehabt haben. Anti-Terror-Einheiten der italienischen Polizei verhafteten in der Nacht drei Männer und nahmen außerdem einen verdächtigen Minderjährigen fest, wie die Behörde mitteilte. Bei 12 Hausdurchsuchungen unter anderem im historischen Zentrum der bei Touristen beliebten Lagunenstadt wurde Beweismaterial beschlagnahmt. Die Rialto-Brücke ist ein Wahrzeichen Italiens und wird jedes Jahr von Millionen Menschen besucht.

15:56 Fünf Tote bei Absturz eines britischen Hubschraubers

London - Bei einem Hubschrauber-Unglück in einem britischen Nationalpark sind alle fünf Insassen ums Leben gekommen. Suchmannschaften entdeckten das Wrack im gebirgigen Snowdonia-Nationalpark in Wales. Nach Polizeiangaben liegt die Unglücksstelle in einem "sehr schwierigen Terrain". Schlechte Sicht - teils unter zehn Metern - hatte die Suche erheblich behindert. Der Pilot wollte vom englischen Luton in die irische Hauptstadt Dublin fliegen. Er kam nie am Ziel an. Helfer hatten zunächst in der Irischen See nach dem Wrack gesucht.