Nachrichten-Ticker

20:29 Asselborn verteidigt Forderung nach EU-Ausschluss Ungarns

Berlin - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat Kritik an seiner Forderung nach dem Ausschluss Ungarns aus der EU zurückgewiesen. "Es geht nicht gegen ein Volk oder gegen ein Land", sagte Asselborn der "Süddeutschen Zeitung". Er sehe die EU in größter Gefahr. Die Gründungsväter und -mütter hätten gewusst, dass man die Gemeinschaft nicht nur auf Strukturen, sondern auch auf Werten aufbauen müsse, betonte er. Der Umgang mit Flüchtlingen und das geplante Referendum in Ungarn widerspreche diesen Werten.

20:27 Bericht: Bayer will Angebot für Monsanto weiter erhöhen

Leverkusen - Im milliardenschweren Übernahme-Poker zwischen Bayer und dem US-Konzern Monsanto geht es auf die Zielgerade. Die beiden Konzerne wollten sich auf einen Preis von rund 129 Dollar je Monsanto-Aktie einigen, erfuhr die "Rheinische Post" aus Kreisen des Bayer-Konzerns. Zuletzt hatte das Angebot von Bayer bei 127,50 Dollar gelegen. Um den Amerikanern die Zustimmung zu erleichtern, habe Bayer zudem die Ausfallprämie erhöht: Für den Fall, dass Kartellbehörden dem Deal nicht zustimmen, wolle Bayer nun rund 2,7 Milliarden Euro an Monsanto zahlen.

19:30 Israels Ex-Präsident Schimon Peres erleidet Schlaganfall

Tel Aviv - Israels Ex-Präsident Schimon Peres hat einen Schlaganfall erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte seine Sprecherin mit. Der 93-Jährige hatte erst vergangene Woche einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Peres war zweimal Regierungschef und mehrmals Minister gewesen. Den Friedensnobelpreis hatte er 1994 als Außenminister gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat erhalten. Von 2007 bis 2014 war er Staatspräsident.

19:25 Deutscher Wanderer überlebt Gletscher-Sturz in Alaska

Valdez (dpa)- Ein deutscher Tourist ist beim Wandern am Worthington-Gletscher im US-Bundesstaat Alaska mindestens 76 Meter in die Tiefe gestürzt - und hat schwer verletzt überlebt. Der 42-Jährige sei vermutlich alleine unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Valdez. Demnach rutschte der Mann am Samstag von einem Gletscherkamm ab und stürzte zwischen 76 und 91 Meter in die Tiefe. Eine Gruppe Wanderer hörte nach einigen Stunden seine Schreie und fand ihn. Zu der Gruppe gehörten zwei Ärzte, die den Verletzten bis zum Eintreffen eines Rettungsteams stabilisieren konnten.