Grenzach-Wyhlen Unterführung steht auf der Kippe

Von Tim Nagengast

Der Gemeinderat Grenzach-Wyhlen hat den endgültigen Beschluss über von der Kommune selbst zu tragende Verbesserungen an der Trasse der Umgehungsstraße „B 34 neu“ auf die Oktobersitzung verschoben. Der Beschluss fiel mit knapper Mehrheit. Unter anderem steht nun die bisher ins Auge gefasste Rad- und Fußwegunterführung für die Rheinstraße auf der Kippe.

Grenzach-Wyhlen. Aufgrund finanzieller Unwägbarkeiten zieht die Verwaltung mehr oder minder die Notbremse und will, dass einige kostenträchtige Projekte, die keine Pflichtaufgabe der Gemeinde sind, auf den Prüfstand kommen (siehe gesonderten Artikel auf dieser Seite).

Als erstes erwischt es die von der Gemeinde gewünschten und selbst zu finanzierenden Verbesserungen an der Trasse der „B 34 neu“ im Bereich Wyhlen. Gewollt, aber noch nicht beschlossen, waren zuletzt eine zusätzliche Nord-Süd-Verbindung für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der Rheinstraße sowie bauliche Lösungen zur Verbesserung des Lärmschutzes im Bereich Hardstraße. Hier gab es eine zeitlang die Idee, anstelle des geplanten Walles eine Lärmschutzwand zu errichten.

Planer Kurt Sänger vom Büro Rapp Regioplan stellte dem Gemeinderat am Dienstagabend zwei Varianten für eine Unterführungslösung an der Rheinstraße vor. Er plädierte für den Bau derselben westlich der aktuellen Führung der Rheinstraße. Das würde bedeuten: Wenige Meter südlich der Reihenhäuserzeile (Nummer 62) würde eine leicht geschwungene, drei Meter breite Rampe ansetzen, unter der Umgehungsstraße hindurchführen, dann relativ gerade ansteigen und an die bisherige Rheinstraßentrasse in Richtung Rhein anschließen. Sänger empfahl dem Rat diese Variante, da dafür im wesentlichen nur ein einziges Grundstück betroffen wäre. Würde man östlich der Rheinstraße bauen, sähe dies ganz anders und damit viel komplizierter aus. Inklusive Ablösezahlung an den Bund würde die Unterführung die Gemeinde ungefähr 1,8 Millionen Euro kosten, schätzte Sänger.

Der Planer musste allerdings wider Erwarten ohne einen Ratsbeschluss in der Tasche nach Hause gehen. Das Gros der Ratsmitglieder votierte nämlich für eine Vertagung auf die Sitzung am 24. Oktober. Zuvor wollen die Fraktionen die Sache noch einmal intern diskutieren. Dies vor dem Hintergrund der durchaus dramatischen Haushaltsentwicklung der Gemeinde (siehe unten stehenden Bericht). Wie Bürgermeister Tobias Benz betonte, muss der endgültige Beschluss für Verbesserungen an der „B 34 neu“ aber wirklich in der Ratssitzung am 24. Oktober fallen, da das Regierungspräsidium bis Ende Oktober mit Blick auf die Ausführungsplanung wissen wolle, was jetzt Sache sei.