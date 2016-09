Grenzach-Wyhlen. Eine verwirrte Frau hat am Samstagnachmittag auf der Rheinstraße für großen Unmut gesorgt. Wie die Polizei berichtet, hielt die Frau gegen 19 Uhr zunächst einen Volvo an und bespuckte das Auto. Den perplexen Fahrer beleidigte sie und zeigte ihm den „Scheibenwischer“ sowie den „Stinkefinger“. Ein auf den Vorfall aufmerksam gewordener Anwohner filmte das Geschehen von seinem Balkon aus mit dem Handy, worauf er und seine Freundin von der 57-Jährigen ebenfalls beleidigt wurden. In diesem Zusammenhang wurde der Polizei bekannt, dass die Unruhestifterin bereits am Donnerstag, 15. September, gegen 15 Uhr eine junge Rollstuhlfahrerin beschimpfte und beleidigte, als diese an ihr vorbeifuhr. Polizei sucht Geschädigte Ein weiterer Vorfall soll sich am Samstag, 17. September, zugetragen haben. Dort beschimpfte und beleidigte die Frau gegen 10.40 Uhr einen aktuell noch nicht bekannten Nachbarn, der an der Rheinstraße den Gehweg fegte. Die verwirrte Frau habe zudem immer wieder Blätter von einer Hecke abgerissen und sie auf den Boden geworfen, um den Nachbarn zu provozieren. Dieser ging jedoch nicht auf die Provokation der Frau ein, heißt es im Bericht. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen ermittelt nun wegen verschiedener Delikte gegen die 57-jährige Frau und bittet die junge Rollstuhlfahrerin, den unbekannten Nachbarn sowie weitere eventuell geschädigte Personen, sich unter Tel. 07624/ 98 900 zu melden