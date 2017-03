Grenzach-Wyhlen Vortrag: Wie war es in Grenzach vor 250 Jahren?

Der Johannimarkt in Grenzach findet heuer zum 250. Mal statt. Termin ist der 26. und 27. Juni. Zur Einstimmung hält Helmut Bauckner am Dienstag, 21. März, ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus einen Vortrag, der die Zeit um 1767 beleuchtet. Bauckner geht der Frage nach, wie das Dorf Grenzach seinerzeit aussah und was die Menschen damals bewegte. Für seinen Vortrag hat der Referent die vom ehemaligen katholischen Pfarrer Jakob Ebner in den 1950er Jahren betriebene Quellenarbeit ausgewertet. Dabei entdeckte er spannende Geschichten, Amüsantes und Unglaubliches. Außerdem wird in diesem Vortrag der damals regierende badische Markgraf Karl Friedrich vorgestellt, der als aufgeklärter und vorbildlicher Landesherr galt. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Im Anschluss an den Vortrag lädt der Verein zu einem Umtrunk ein. Unser Foto zeigt ein historische, um 1834 entstandene Straßenansicht vom Grenzacher Hörnle, wo heute der Grenzübergang steht. Die im Vordergrund abgebildeten Gebäude sind zum Teil heute noch vorhanden. Foto: zVg