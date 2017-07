Grenzach-Wyhlen VW Golf kippt bei Unfall auf die Seite

Grenzach-Wyhlen. Bei einem Unfall am Montagmorgen an der Einmündung Südstraße/Am Schacht sind zwei Personen leicht verletzt und zwei Autos total beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Peugeot kurz vor 9 Uhr auf der Straße „Am Schacht“ in Richtung Rheinstraße. Bei der Einmündung in die Südstraße missachtete er die Vorfahrt eines VW Golf, und beide Autos stießen zusammen.

Durch die heftige Kollision kippte der Golf auf die rechte Fahrzeugseite. Dessen 22-jährige Fahrerin wurde zum Glück nicht allzu schwer verletzt und konnte selbständig aus dem Auto klettern. Der Peugeot-Fahrer erlitt ebenfalls leichtere Verletzungen. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Totalschaden, sie waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Ebenfalls im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr, da aus den demolierten Autos Betriebsstoffe ausliefen.