Grenzach-Wyhlen Waren die Baustellen schuld?

Von Heinz Vollmar

Beim zehnten Oktoberfest der Grenzacher Waggis blieben mehr Plätze leer als erwartet. Die Fasnächtler machen sich nun Gedanken, ob sie die bayrisch inspirierte Party auf dem Gelände des Turnerbundes Wyhlen weiterhin veranstalten sollen.

Grenzach-Wyhlen. Zwar wartete das Oktoberfest erneut mit einem exzellenten Unterhaltungsprogramm auf, nach Auskunft von Cliquenchef Andreas Höferlin war aber zumindest der Samstagabend nicht so gut besucht wie in den Vorjahren.

Dafür mitverantwortlich machten die Grenzacher Waggis nicht nur das Regenwetter, das pünktlich zum Festauftakt einsetzte, sondern vor allem die prekären Zufahrtsbedingungen. Dazu zählten die Baustelle an der Unterführung Rheinstraße, die mittlerweile gesperrte Südstraße und eine weitere Baustelle an der Ritterstraße. Unter anderem ist, bedingt durch den Bau der Querspange, ja auch die Wiese an der Bahnlinie weggefallen, auf der die Festbesucher in den vergangenen Jahren parken konnten. Diese mangelnden Parkmöglichkeiten sind aus Sicht der Waggis mitverantwortlich für den Publikumsrückgang.

Für „Nichtwaggis“ schien das Oktoberfest am Wochenende dennoch sehr gut besucht, so der erste subjektive Eindruck, denn nicht nur in der neu sanierten Halle des Turnerbundes, sondern auch in den Zelten war eigentlich ganz gut etwas los. Aber wohl nicht genug, um den Aufwand für die Veranstaltung zu rechtfertigen.

Wer aber dabei war, hatte Spaß und freute sich an bajuwarischen Köstlichkeiten wie knusprige Hähnchen, Weißwürstl mit Brez’n und andere Schmankerln, die zu einem Oktoberfest einfach dazugehören. Daneben sorgten am Samstag die Formation „upside down“ und am Sonntag die „Waidbachtaler“ für zahlreiche musikalische Höhepunkte.

Offiziell eröffnet worden war das zehnte Oktoberfest von Bürgermeisterstellvertreterin Ulrike Ebi-Kuhn, die sich bei den Waggis im Namen der Gemeinde für die Ausrichtung des Volksfestes bedankte.

Die kleinen Besucher vergnügten sich derweil auf dem Kinderkarussell oder beim Kinderschminken, andere stellten ihre Treffsicherheit an einer Schießbude unter Beweis.

Eine Augenweide waren daneben die feschen Dirndln und die kernigen Lederhosen, die das Bild beim Oktoberfest der Waggis-Clique Grenzach prägten.