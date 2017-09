Grenzach-Wyhlen Wie ein einziges großes Klassentreffen

Von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen. Was geschieht, wenn man heutzutage via Facebook an alte Zeiten erinnert und ein „Revival“ ins Auge fasst, das an längst vergangene Party-Zeiten erinnern soll und das vor allem all diejenigen zusammenführen soll, die einst in ihrer Jugend ungestüme Partys feierten?

Diesen Versuch unternahm im April Fritz Hofmann. Er war in den 1970/80er Jahren einer der Macher der legendären Partys im Wyhlener Bonhoeffer-Haus, die einmal monatlich stattfanden und damals für einige Furore sorgten. Hofmann hatte im Frühjahr einige Fotos von damals im Internet gepostet und damit eine riesige Resonanz ausgelöst. Gemeinsam mit Gleichgesinnten ersann er daher eine „Bonhoeffer-Party reloaded“. Und die Neuauflage in der alten „Kultstätte“ wurde einabsoluter Knüller. Der Zuspruch war riesig.

Am Samstag versammelten sich im Bonhoeffer-Haus rund 200 Menschen, darunter nicht wenige „von damals“, um ihre Jugendzeit wieder aufleben zu lassen. Es war wie bei einem einzigen großen Klassentreffen.

Zu sehen und zu spüren war, dass Hoffmann mit seiner Idee einen Nerv getroffen hatte. Die Eintrittskarten für die Party waren schon nach zwei Tagen ausverkauft.

Einen legendären Auftakt erlebte die Bonhoeffer-Party am Samstag, als eine Zeitmaschine die Zeit von 2017 bis ins Jahr 1984 zurückdatierte und den damals noch jungen Fritz Hofmann in der Person seines Sohnes Dennis auf die Bühnenbretter zauberte. Heiße Rhythmen aus den 70er und 80er Jahren hatte derweil DJ Thomas Braier auf den Plattentellern, während die rund 200 junggebliebenen Partygänger im Diskonebel in alten Erinnerungen schwelgten und die Revival-Party im legendären Bonhoeffer-Haus in vollen Zügen genossen.