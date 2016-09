Grenzach-Wyhlen (rr). Tilo Levante und Peter Endruhn-Kehr, die beiden FDP-Gemeinderäte, hatten nicht viele Interessenten zur turnusmäßigen Bürgersprechstunde erwartet. Schließlich ist noch Ferienzeit. Dennoch kamen einige Interessierte, auch SPD-Gemeinderat Thomas Möcklinghoff schaute vorbei. So war der Abend gute Gelegenheit, um einige Themen anzureißen, die in diesen Tagen anstehen.

Als eines der wichtigsten Probleme sehen sie den Wohnungsmangel, da wissen sie sich auch einig mit dem Bürgermeister. „Ein Glück, dass jetzt die beiden Baugenossenschaften und die Gemeinde zusammengehen wollen, um Wohnungen für sozial schwache Einwohner zu bauen,“ sagte Endruhn-Kehr. Er verwies aber auch gleich auf Erfahrungen aus seinem Unternehmen, dass die Baukosten durch viel zu viele Reglementierungen in den letzten Jahren erheblich angestiegen sind. Deswegen sei eben leider der preisgünstige Bau für wenig finanzkräftige Bewohner kaum möglich. „Kein schlechtes Bauen, sondern mietergerecht,“ ergänzte Tilo Levante.

Es gehe nicht nur um die Versorgung von Flüchtlingen mit Wohnraum, sondern um alle, die nur sehr geringe Einkommen haben. Da der Wohnungsbedarf auch durch den Zuzug qualifizierter Arbeitnehmer sehr hoch ist, nehmen diese Gutverdiener oftmals Wohnungen, die ihren Ansprüchen durchaus nicht genügen. Deshalb sei nach wie vor der hochwertige Neubau außerordentlich wichtig. „Wenn aber Gutverdiener Wohnraum finden, der ihren Ansprüchen genügt und den sie bezahlen können,“ meinte Levante, „dann verlassen sie oftmals Wohnungen, für die geringere Mieten zu zahlen sind. So können wir dann andere Mitbürger versorgen.“

Ein weiteres Thema war die Einstellung von Flüchtlingen durch ortsansässige Firmen. Viel zu kompliziert sei das derzeit noch, hieß es. Vor allem müssten die Behörden besser verstehen, dass auch die Arbeitgeber natürlich die ihnen unbekannten Asylbewerber erst einmal auf ihre Fähigkeiten hin testen müssen, da seien feste Arbeitsverträge von vornherein nicht machbar. Viel mehr gelte es die Integration im Alltag zu fördern. Man solle durchaus schlechte Erfahrungen aus der Zeit der Gastarbeiter aufgreifen und daraus lernen. So gelte es, die Flüchtlinge anzuregen, auch in ihren Gemeinschaften und dort wo sie sich einfach unter hiesigen Einwohnern bewegen, unbedingt zum Gebrauch der deutschen Sprache anzuregen.

Viel zu sprechen sei die beste Lernform, doch wenn sie ständig in ihre Sprache zurückfallen, lernen sie auch zu wenig. Levante führte dazu einen Vergleich an: „Wenn die Flüchtlinge unter sich ausschließlich ihre Sprache gebrauchen, ist dies auch eine Art Burka, ein Abschirmen vor der Welt, in der sie leben.“ Seit Jahrzehnten hier wohnende italienische Einwanderer, die heute noch kaum deutsch verstehen, seien das schlechte Beispiel dafür.

Ein anderes Problem sprach Ursula Rümelin an. In Wyhlen seien zwei Zebrastreifen zu nahe neben Kreuzungen angelegt worden. Wenn Fußgängerüberwege für Autofahrer so überraschend auftauchen wie an der Hebelschule und in der Gartenstraße, erhöhe das keineswegs die Sicherheit.