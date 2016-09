Nachrichten-Ticker

18:16 Dax-Anleger halten sich vor Notenbank-Tag zurück

Frankfurt/Main - Einen Tag vor wegweisenden geldpolitischen Entscheidungen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt kaum aus der Deckung gewagt. Der Dax rettete heute nur ein kleines Plus von 0,19 Prozent auf 10 393 Punkte über die Ziellinie. Der Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1184 US-Dollar fest.

18:04 Ehe-Aus für "Brangelina"

Los Angeles - Die US-Schauspielerin Angelina Jolie hat die Scheidung von ihrem Ehemann Brad Pitt eingereicht. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf mit der Sache vertraute Quellen. Das Promi-Portal TMZ meldete, Jolie habe die Scheidung wegen "unüberbrückbarer Differenzen" beantragt. Unter dem Spitznamen "Brangelina" galten Pitt und Jolie jahrelang als das Hollywood-Traumpaar. Das Paar hat sechs Kinder, davon sind drei adoptiert.

18:01 SEK nimmt mutmaßlichen Extremisten in Kölner Flüchtlingsheim fest

Köln - Eine Spezialeinheit der Polizei hat in einem Flüchtlingsheim in Köln einen 16 Jahre alten Syrer unter Extremismusverdacht festgenommen. In dem Gedränge, das durch den plötzlichen SEK-Einsatz entstanden sei, seien mehrere Flüchtlinge leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der 16-Jährige soll sich in der letzten Zeit stark radikalisiert haben, so dass von ihm nach Einschätzung der Polizei "eine ernstzunehmende Gefahr" ausging. Weitere Einzelheiten sollten zunächst nicht bekannt gegeben werden.

