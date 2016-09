20:28 Apple kündigt iPhone 7 an

San Francisco - Apple hat ein neues iPhone 7 mit weitgehend unverändertem Design vorgestellt. Zugleich wurde die Technik im Inneren des Geräts deutlich erneuert, wie Marketingchef Phil Schiller in San Francisco sagte. So sei die Kamera verbessert worden. Außerdem sei es jetzt besser gegen Wasser geschützt. Das iPhone ist das wichtigste Apple-Produkt und brachte zuletzt mehr als die Hälfte der Erlöse des Konzerns ein. In diesem Jahr gehen die iPhone-Verkäufe erstmals seit dem Start des Geräts zurück.

20:24 Apple kündigt neues Modell seiner Computer-Uhr an

20:22 Proteste bei erstem Auftritt von Brasiliens Präsidenten

Brasília - Beim ersten öffentlichen Auftritt seit der Amtsübernahme ist Brasiliens Präsident Michel Temer mit "Temer raus"- und "Putschist"-Rufen empfangen worden. Er wohnte am Nationalfeiertag der traditionellen Parade in der Hauptstadt Brasília bei, die an die Erlangung der Unabhängigkeit von Portugal vor 194 Jahren erinnerte. Als er anschließend in den Wagen steigen wollte, sangen Unterstützer der abgesetzten bisherigen Präsidentin Dilma Rousseff von der linken Arbeiterpartei: "Putschisten, Faschisten, wir lassen das nicht zu!" Zeitgleich gab es auch Pro-Temer-Kundgebungen.