Nachrichten-Ticker

20:08 US-Verteidigungsminister: Mossul und Al-Rakka werden bald fallen

London - Die die Terrormiliz Islamischer Staat steht in den Konfliktgebieten des Nahen Ostens militärisch unter Druck. US-Verteidigungsminister Ashton Carter meint nun, dass der IS innerhalb von Monaten aus ihren Hochburgen Al-Rakka in Syrien und Mossul im Irak vertrieben werden kann. Das sagte Carter in einem Interview mit der BBC. Der militärische Druck auf die beiden Städte wachse und solle in den nächsten Monaten zu ihrer vollständigen Befreiung führen.

19:53 Erbschaftsteuer: Vermittlungsausschuss vertagt Verhandlungen

Berlin - Im Bund-Länder-Streit über die Reform der Erbschaftsteuer ist trotz wachsenden Zeitdrucks kein rascher Kompromiss in Sicht. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag vertagte am Abend nach nur kurzen Beratungen in Berlin die Verhandlungen auf den 21. September. Bis dahin soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mögliche Kompromisslinien zu den künftigen Steuerbegünstigungen für Firmenerben ausloten.

19:12 Nato-Generalsekretär erstmals seit Putschversuch in Ankara

Ankara - Erstmals seit dem Putschversuch in der Türkei ist Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu einem Besuch in dem Bündnisland eingetroffen. Stoltenberg landete aus Georgien kommend in Ankara, wie die Nato bestätigte. Noch am Abend wollte er mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen. Während des zweitägigen Besuchs in Ankara sind außerdem Treffen mit Ministerpräsident Binali Yildirim und Verteidigungsminister Fikri Isik vorgesehen. Erdogan hatte dem Westen nach dem Putschversuch mangelnde Solidarität vorgeworfen.

18:43 Fast eine Millionen Leiharbeiter in Deutschland

Berlin - Die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland ist auf ein Rekordniveau angestiegen. Mit 961 000 Leiharbeitnehmern gab es im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand, wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zeigt, die der dpa vorliegt. Fast zwei von drei Leiharbeitern arbeiteten zuletzt zu besonders niedrigen Löhnen. Sie lagen unter der Niedriglohnschwelle von rund 1970 Euro, also unter dem Lohn, der zwei Drittel des mittleren Gehalts der Beschäftigten insgesamt beträgt.

18:40 Alkoholfahrt endet vor Polizeikommissariat

Hamburg - Direkt vor einem Hamburger Polizeikommissariat ist die Fahrt eines angetrunkenen Autofahrers zu Ende gegangen. Der 31-Jährige hatte aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle verloren und war in der Nacht mit seinem Wagen in eine Fußgängerzone gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er vor dem Eingang des Kommissariats gegen mehrere Poller. Polizisten ergriffen ihn nach kurzem Fluchtversuch wenige Meter entfernt.