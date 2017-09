Grenze USA-Mexiko Firmen bauen Modelle für Trumps Grenzmauer

Nachrichten-Ticker

06:39 Weißes Haus will sechs Milliarden Notfallhilfe nach "Harvey"

Washington - Nach den Verwüstungen durch Sturm "Harvey" im Süden der USA könnte die Regierung von Präsident Trump nach einem Medienbericht knapp sechs Milliarden Dollar Hilfsgelder freigeben. Wie die "Washington Post" meldete, seien das Weiße Haus und der Kongress darüber im Gespräch. Präsident Donald Trump könnte demnach schon heute einen solchen Antrag stellen. Trump hatte den Opfern in Texas rasche Hilfe versprochen. Die sechs Milliarden wären nach dem Bericht nur ein erster Teil eines großen Hilfspaketes aus Washington.

06:38 Nadal folgt Federer in dritte Runde der US Open

New York - Nach Startschwierigkeiten hat der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal die dritte Runde der US Open erreicht. Der Spanier setzte sich in der Nacht gegen den japanischen Außenseiter Taro Daniel durch. Der French-Open-Sieger bekommt es nun im Kampf um einen Platz im Achtelfinale mit dem Argentinier Leonardo Mayer zu tun, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war. Im Falle eines Halbfinal-Einzugs würde ein Duell mit Dauerrivale Roger Federer winken.

04:53 Studie: Mobiles Arbeiten führt zu Mehrarbeit - macht aber zufrieden

Köln - Arbeiten außerhalb des Betriebs mit PC, Laptop oder Smartphone führt zu Mehrarbeit, kann aber dennoch zufrieden machen. Wissenschaftler am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln haben herausgefunden, dass sogenannte mobile Computerarbeiter in Deutschland am häufigsten Arbeitstage von mehr als zehn Stunden haben. Die Arbeitszufriedenheit dieser Menschen ist trotzdem hoch. "Das Interessante ist, dass diese Menschen dafür mehr Autonomie haben, das heißt, sie haben mehr Souveränität zu entscheiden: Wie arbeite ich und wann arbeite ich", sagt Studienautor Oliver Stettes.

04:51 Politikwissenschaftler sieht in TV-Duell Chance für Schulz

Mainz - Das TV-Duell zwischen CDU-Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Herausforderer Martin Schulz kann aus Expertensicht für die letzte Wahlkampfphase entscheidend sein - vor allem für die SPD. "Aus früheren Studien wissen wir, dass diese Duelle Effekte haben, gerade für Herausforderer", sagte der Politikwissenschaftler Thorsten Faas der dpa über die Sendung am Sonntag. "Für Martin Schulz ist das nochmal eine große Chance, sich zu präsentieren." Der Zweikampf wird von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 gleichzeitig übertragen.

04:22 "Harveys" Ausmaß wird nur langsam sichtbar

Houston - Fast eine Woche nach dem Eintreffen des Tropensturmes "Harvey" in Texas werden die Folgen der von ihm angerichteten Verwüstung langsam sichtbar. 100 000 Häuser in den Überflutungsgebieten um die Millionenmetrople Houston und in weiteren Gegenden von Texas und Louisiana seien beschädigt worden, teilte das Weiße Haus mit. Die Behörden befürchten viele Tote. Viele Schäden werden erst sichtbar werden, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist. Wegen kleiner Explosionen in einer Chemieanlage nahe Houston wurden mehrere Polizisten mit Atemwegsreizungen vorübergehend behandelt.