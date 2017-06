Griechenland Erneut Erdbeben vor türkischer Ägäisküste

Nachrichten-Ticker

00:27 Wahlfinale in Frankreich

Paris - Die Franzosen entscheiden heute über die Zusammensetzung ihrer Nationalversammlung. Das Lager des neuen Präsident Emmanuel Macron kann im entscheidenden zweiten Wahlgang mit einem Durchmarsch rechnen - das lassen Umfragen und die Ergebnisse der ersten Runde erwarten. Eine absolute Mehrheit in der ersten Parlamentskammer gilt als sicher. Damit hätte der sozialliberale Macron den nötigen Rückhalt für seine Reformagenda, mit der er die französische Wirtschaft in Schwung bringen will.

00:04 Erneut Erdbeben vor türkischer Ägäisküste

Istanbul - Fünf Tage nach dem schweren Beben vor der türkischen Ägäisküste ist die Region erneut von Erdstößen erschüttert worden. Über Opfer oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Stärke am späten Abend mit 5,3 an. Nach Angaben des Erdbeben-Monitors am Helmholtz-Zentrum in Potsdam hatte das Beben eine Stärke von 5,2. Wie bei dem Erdbeben am vergangenen Montag lag das Zentrum erneut in der Ägäis zwischen dem türkischen Bezirk Karaburun und der griechischen Insel Lesbos.

23:34 Ermittlungen nach Tod bei illegalem Autorennen

Mönchengladbach - Die Polizei in Mönchengladbach sucht weiter nach dem zweiten Fahrer eines tödlich verlaufenen Autorennens. Ein unbeteiligter Fußgänger starb am Freitagabend, als zwei Autos durch die Innenstadt rasten. Ein 28-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Wagen und erfasste den Fußgänger. Der Mann starb wenig später. Der Fahrer des zweiten Autos raste davon. Am Unfallort ist die Geschwindigkeit auf 40 Stundenkilometer beschränkt.

23:14 Ermittler gehen nach Hochhausbrand von 58 Toten aus

London - Aufgrund der Vermisstenmeldungen geht die Polizei in London mittlerweile von 58 Toten durch den Hochhausbrand vom Mittwoch aus. Bislang lag die Zahl der Toten offiziell bei mindestens 30. Berichten zufolge lebten zwischen 400 und 600 Menschen im Grenfell Tower. Die britische Premierministerin Theresa May räumte am Abend nach einem Treffen mit Opfern, Anwohnern, und freiwilligen Helfern ein: Die Unterstützung der Angehörigen, die kurz nach der Katastrophe Hilfe oder Informationen brauchten, sei "nicht gut genug" gewesen.

22:43 Grüne versprechen in Wahlprogramm weitgehende Reformen

Berlin - Klimaschutz, Sicherheit, Ehe für alle: Mit einem Programm umfassender Reformen wollen die Grünen in den Bundestagswahlkampf ziehen. Beim Parteitag in Berlin wurde die Einführung der Ehe für Schwule und Lesben zur Bedingung für eine Koalition im Bund gemacht. Bis 2030 soll Deutschland komplett aus der Kohleenergie aussteigen. Beim Verfassungsschutz verlangen die Grünen einen echten Neustart. Das Wahlprogramm soll morgen verabschiedet werden.