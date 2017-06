Griechenland Frisches Geld für Griechenland

Nachrichten-Ticker

01:46 CDU und FDP stellen Koalitionsvertrag für NRW vor

Düsseldorf - Knapp fünf Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wollen CDU und FDP heute ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Sie waren bei den Verhandlungen schneller vorangekommen als zunächst angepeilt. Die FDP-Basis muss den Koalitionsvertrag noch per Mitgliederbefragung billigen, die CDU-Delegierten werden auf einem Landesparteitag dazu befragt. Klappt alles, soll CDU-Landeschef Armin Laschet dann am 27. Juni zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.

01:34 Eurogruppe gibt frisches Geld für Griechenland frei

Luxemburg - Griechenland bekommt weiteres Geld aus dem Eurorettungsschirm ESM. Die Euro-Finanzminister haben sich nach Monaten auf die Freigabe von rund 8,5 Milliarden Euro verständigt. Auch der Internationale Währungsfonds sagte nach langem Zögern formal seine Beteiligung an dem Hilfsprogramm zu, auch wenn er zunächst kein eigenes Geld gibt. Eine Beteiligung des IWF war für Deutschland eine Voraussetzung für die Freigabe neuer Kredite. Athen hatte scharfe Sparmaßnahmen auf den Weg gebracht, um die Bedingungen für frisches Geld aus dem ESM zu erfüllen.

00:34 Behörden rechnen nach Hochhausbrand mit weiteren Opfern

London - Auch zwei Tage nach dem verheerenden Hochhausbrand in London werden noch Menschen vermisst. Die Feuerwehr kann die oberen Etagen des Grenfell Towers noch nicht komplett durchsuchen - die Lage dort ist zu unsicher. Mindestens 17 Menschen starben, die Behörden rechnen mit weiteren Opfern. Premierministerin Theresa May hat eine unabhängige Untersuchung des Dramas angekündigt. Unklar sind weiterhin die Brandursache und warum sich das Feuer am frühen Mittwochmorgen so schnell an der Fassade hochfressen konnte.

00:24 Grüne beschließen Programm für Bundestagswahl

Berlin - Die Grünen wollen in den kommenden drei Tagen ihr Programm für die Bundestagswahl auf den Weg bringen. Der Bundesparteitag in Berlin beginnt heute zunächst unter anderem mit Umwelt- und Agrarthemen. Parteichef und Spitzenkandidat Cem Özdemir hält eine Rede vor den rund 850 Delegierten. Der Parteitag dürfte zeigen, ob sie dem realpolitischen Kurs Özdemirs und seiner Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt folgen oder nicht.

23:28 Ärzte: US-Student Warmbier hat schwere Gehirnverletzungen

Cincinnati - Der aus Nordkorea freigelassene US-Student Otto Warmbier hat nach Darstellung seiner Ärzte schwere Gehirnverletzungen erlitten. Der 22-Jährige habe in allen Bereichen großflächige Schäden am Hirngewebe davongetragen, hieß es. Warmbier könne seine Augen öffnen und blinzeln. Es gebe aber keinerlei Anzeichen dafür, dass er auf Sprache oder Aufforderungen reagiere. Der Student liegt seit fast 15 Monaten im Koma. Wie genau es dazu kam, ist unklar. Nordkorea hatte ihn am Dienstag aus der Haft entlassen. Er ist nun in den USA.