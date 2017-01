Nachrichten-Ticker

08:28 Kontaktmann Amris nach Anschlag als "Gefährder" eingestuft

Berlin - Nach dem Terroranschlag von Berlin konzentrieren sich doe Ermittlungen vor allem auf die Suche nach möglichen Mitwissern oder Helfern des tunesischen Attentäters Anis Amri. Der in Berlin festgenommene Landsmann Amris sei nach dem Anschlag als "Gefährder" eingestuft worden, berichten "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR. Er wird verdächtigt, von Amris Plänen gewusst zu haben. Die Anhaltspunkte reichen aber "derzeit nicht für einen dringenden Tatverdacht aus", sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft.

08:25 Polizei nimmt mutmaßliche griechische Linksterroristin fest

Athen (dpa) – Die griechische Polizei hat eine der gefährlichsten mutmaßlichen griechischen Linksterroristinnen festgenommen. Es handelt sich um Pola Roupa, eines der führenden Mitglieder der Untergrundorganisation "Revolutionärer Kampf", wie die griechische Polizei mitteilte. Diese linksextremistische Organisation hatte in den vergangen Jahren mehrere Terroranschläge in Griechenland verübt. Darunter war auch einen Angriff auf die Residenz des deutschen Botschafters in Athen am 30. Dezember 2013.

07:41 Lkw-Unfall auf schneebedeckter A9

Berg - Ein Schaden von 500 000 Euro ist beim Zusammenstoß zweier Lastwagen auf der Autobahn 9 in Oberfranken entstanden. Ein 49 Jahre alter Fahrer hatte in der Nacht bei schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Lkw verloren. Der Sattelzug prallte laut Polizei auf einer Steigung gegen die Mittelleitplanke und stellte sich quer. Ein weiterer Lkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr mit seinem Lastwagen auf. Die beiden Männer wurden in ihren Fahrerkabinen eingeklemmt und leicht verletzt.

07:23 Nach Ostsee-Sturmflut gehen Pegelstände wieder zurück

Rostock - Straßen überschwemmt, Autos unter Wasser, einzelne Dämme überspült: Die Sturmflut an der Ostseeküste hat teilweise größere Schäden angerichtet. Seit Mitternacht sinken die Wasserstände wieder. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand. Von der Sturmflut betroffen waren etwa Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar und Usedom. Auf Rügen wurden einzelne Deiche überspült. Häuser in Strandnähe liefen voll wie bei Heikendorf und Laboe (Kreis oder in Warnemünde das Restaurant "Seehund".

06:04 Stärkste Ostsee-Sturmflut seit 2006

Rostock - Die stärkste Sturmflut an den deutschen Ostseeküsten seit 2006 hat in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu Überschwemmungen und Schäden geführt. Betroffen waren Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar und Usedom. Auf Rügen wurden einzelne Deiche überspült, unter Wasser gesetzte Autos mussten abgeschleppt werden. Häuser in Strandnähe liefen voll wie bei Heikendorf und Laboe oder in Warnemünde das Restaurant "Seehund". Teils drückte die Sturmflut auch Boote auf Stege.