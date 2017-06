Großbritannien 16 Menschen aus überhitztem Lastwagen befreit

Nachrichten-Ticker

16:39 Zahl der Toten nach Hochhausbrand jetzt bei vermutlich 58

London - Nach dem Hochhausbrand in London ist die Zahl der Toten auf vermutlich 58 gestiegen. Das teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt auf Basis von Vermisstenmeldungen mit.

16:10 16 Menschen aus überhitztem Lastwagen befreit

London - Rettungskräfte in Südengland haben 16 Menschen aus einem überhitzten Lastwagen befreit. Die 13 Männer, zwei Frauen und ein Kind seien vermutlich irakischer Herkunft, teilte die britische Polizei mit. Zwei der Männer seien dehydriert in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 63 Jahre alte LKW-Fahrer wurde festgenommen. Die versteckten Insassen des Lasters hatten durch Winken andere Fahrer auf einer Autobahn in der Grafschaft West Sussex auf sich aufmerksam gemacht. Daraufhin hatten Autofahrer den LKW gestoppt und die Polizei benachrichtigt.

16:09 Nach Kohl-Tod: Fußball-Nationalteam spielt mit Trauerflor

Sotschi - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl beim Auftaktspiel zum Confederations Cup gegen Australien mit Trauerflor spielen. Der Weltverband FIFA gestattete einen entsprechenden Antrag des Deutschen Fußball-Bundes. Der Weltmeister startet am kommenden Montag in Sotschi in das Turnier. Der frühere Bundeskanzler Kohl (CDU) war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.

15:05 Kondolenzbücher, Trauerbeflaggung: Abschied von Helmut Kohl

Berlin - Nach dem Tod von Helmut Kohl nehmen die Menschen Abschied vom langjährigen Bundeskanzler und Wegbereiter der Wiedervereinigung. Mit Kondolenzbüchern, Trauerbeflaggung und Gedenkwachen in seiner Heimat Rheinland-Pfalz wird an Kohl erinnert. Er war am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren gestorben. Sein Tod hat in Deutschland und international Trauer ausgelöst. Unklar war zunächst, wann und wo es einen Staatsakt für Kohl geben wird. Politiker aus dem In- und Ausland ehrten Kohl als großen Staatsmann und würdigten seine Verdienste um die Deutsche Einheit und Europa.

14:52 Zunächst nur einige hundert bei Kölner Friedensmarsch

Köln - Beim Kölner Friedensmarsch von Muslimen gegen Gewalt und islamistischen Terror haben sich zunächst nur einige hundert Menschen versammelt. Die Veranstalter hatten mit 10 000 Teilnehmern gerechnet. Um die Aktion hatte es im Vorfeld lebhafte Debatten gegeben - vor allem, weil der Islamverband Ditib seine Teilnahme an der Anti-Terror-Demo abgesagt hatte. Die Organisatoren um Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor hatten Muslime aus ganz Deutschland aufgerufen, nach den Anschlägen von Berlin, Manchester und London ein Zeichen gegen Islamismus und Terror zu setzen.