Großbritannien Acht Tote bei Unfall in Großbritannien

Nachrichten-Ticker

02:08 "WamS": 66 000 Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit

Berlin - Wegen Schwarzarbeit sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fast 66 000 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das ist ein Anstieg um fünf Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum, berichtet die "Welt am Sonntag". Bei illegal in Deutschland lebenden Schwarzarbeitern wurde demnach sogar ein Plus um 28 Prozent registriert. Die Zahlen stammen aus einem der Zeitung vorliegenden vertraulichen Bericht des Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums, an dem neben dem Zoll auch die Bundespolizei und das Auswärtige Amt beteiligt sind.

01:41 Acht Tote bei Unfall in Großbritannien

London - Bei der Kollision eines Minibusses mit zwei Lastwagen sind in England acht Reisende ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen, darunter ein fünfjähriges Kind, wurden bei dem Unfall gestern früh auf der Autobahn nahe Newport Pagnell nordwestlich von London verletzt. Drei von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Die Fahrer beider Lastwagen wurden den Angaben zufolge festgenommen: Einer habe möglicherweise alkoholisiert am Steuer gesessen, dem anderen werde gefährliche Fahrweise mit Todesfolge vorgeworfen.

01:06 London: Gespräche über EU-Austritt und neue Partnerschaft untrennbar

London - Die britische Regierung drängt auf gleichzeitige Gespräche über den EU-Austritt des Landes und ein künftiges Abkommen mit der Europäischen Union. Brüssel solle mehr "Flexibilität" zeigen, heißt es in einer Mitteilung des Brexit-Ministeriums. Die britische Delegation unter Leitung von Brexit-Minister David Davis wird am Montag zur Fortsetzung der Austrittsverhandlungen in Brüssel erwartet. In der vergangenen Wochen hatte London eine ganze Reihe von Positionspapieren vorgelegt.

01:04 Seehofer: Lufthansa mit Übernahme von Air Berlin stärken

Berlin - Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat sich für eine Übernahme der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin durch die Lufthansa ausgesprochen. Dadurch könnten wir eine noch stärkere Lufthansa bekommen, sagte der CSU-Chef den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er sei immer dafür, an die heimische Wirtschaft zu denken, sagte Seehofer. Das unterscheide ihn von vielen in der Europäischen Kommission. Air Berlin verhandelt mit der Lufthansa, Easyjet und Ryanair. Zum Stand der Verhandlungen wollte sich ein Air-Berlin-Sprecher aktuell nicht äußern.

00:26 Sechs alte Brückenpfeiler werden gesprengt

Limburg - Mit einer spektakulären Sprengung werden heute am frühen Vormittag sechs Pfeiler einer alten Autobahnbrücke bei Limburg beseitigt. Die rund 30 bis 50 Meter hohen Betonklötze sollen innerhalb von 30 Sekunden fallen. Ab 8.45 Uhr muss deshalb unter anderem die direkt daneben verlaufende Autobahn A3 bis voraussichtlich 9.05 Uhr gesperrt werden. Auch der Schiffsverkehr auf der Lahn muss anhalten. Die neue Brücke war bereits Ende vergangenen Jahres in Betrieb genommen worden.