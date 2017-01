13:41 Klemm- und Sturzgefahr - Ikea ruft Strandstuhl zurück

13:40 Gedenken an Roman Herzog - Trauergottesdienst in Berlin

Berlin - Die Spitzen von Staat und Gesellschaft haben sich mit einem Trauergottesdienst von dem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog verabschiedet. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, würdigte im Berliner Dom vor allem Herzogs Einsatz für die Verständigung mit den östlichen Nachbarn Deutschlands. Herzog sei "als Präsident zum Botschafter der Versöhnung geworden". Der Alt-Bundespräsident war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben.

12:42 Britisches Parlament muss über Brexit-Erklärung abstimmen

London - Rückschlag für Theresa May: Die britische Premierministerin kann den EU-Austritt nicht im Alleingang durchziehen. Die Regierung darf in der Sache nicht ohne die Zustimmung des Parlaments handeln. Der Richterspruch stellt nicht das Referendum zum EU-Austritt selbst infrage. Die Regionalparlamente von Schottland, Wales und Nordirland bekamen kein Mitspracherecht bei der Austrittserklärung. Schottland und Nordirland hatten sich beim Referendum mehrheitlich für den Verbleib in der EU ausgesprochen.

12:39 US-Angriff in Libyen laut CNN wegen Verbindung zu Berliner Attentat

Berlin - Der US-Angriff auf zwei libysche Lager der Terrormiliz IS vergangene Woche soll laut einem Medienbericht in Zusammenhang mit dem Berliner Anschlag stehen. Laut Geheimdienstinformationen hätten sich möglicherweise Drahtzieher der Attacke in den Camps aufgehalten, berichtete der Sender CNN. Eine oder mehrere Personen dort könnten demnach in direktem Kontakt mit dem Tunesier Anis Amri gestanden haben. Er hatte am 19. Dezember einen Lastwagen in den Berliner Weihnachtsmarkt gelenkt und zwölf Menschen getötet.