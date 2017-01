11:41 Esa bereitet weitere Satellitenstarts vor

Darmstadt - Die Raumfahrt-Kontrolleure der europäischen Weltraumagentur Esa bereiten sich auch in diesem Jahr auf Erdbeobachtungsmissionen vor. Dazu sollen drei weitere "Sentinel"-Satelliten für das EU-Programm "Copernicus" gehören, sagte der Esa-Direktor für Missionsbetrieb, Rolf Densing, im Esa-Kontrollzentrum Esoc in Darmstadt. Dort wurde das Programm für 2017 nochmals im Detail vorgestellt. Das Esoc ist für den Betrieb der Esa-Satelliten verantwortlich.

11:24 Britisches Parlament darf über Brexit-Erklärung abstimmen

London - Rückschlag für die Brexit-Befürworter: Das Parlament muss über die Austrittserklärung Großbritanniens aus der EU abstimmen. Das hat das höchste britische Gericht in London entschieden. Am geplanten Ausstieg aus der EU ist zwar nicht mehr zu rütteln. Die Regierung befürchtet aber, dass jetzt der ohnehin enge Zeitplan für die Verhandlungen mit der EU durcheinander gebracht wird. Außerdem wird befürchtet, dass die Abgeordneten den geplanten Brexit verwässern und eine stärkere EU-Nähe einfordern könnten.

10:56 Parteiausschluss von Höcke laut Petry nicht vom Tisch

Dresden - Ein Parteiausschluss des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke ist laut Parteichefin Frauke Petry noch nicht vom Tisch. Die vom Bundesvorstand beschlossenen Ordnungsmaßnahmen könnten alles sein - "von einer Abmahnung bis hin zu einem Parteiausschluss", sagte Petry im MDR. Allerdings nehme sich der Vorstand Zeit für "eine gründliche Arbeit in so einem ernsten Fall". Zu Höckes Rede im Januar und anderen Vorkommnissen gebe es innerhalb der AfD "ernsten Diskussionsbedarf".

