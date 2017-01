Nachrichten-Ticker

22:31 Proteste gegen Sammelabschiebung nach Afghanistan

Frankfurt/Main - Am Flughafen Frankfurt/Main haben am Abend knapp 100 Menschen gegen die Sammelabschiebung von abgelehnten Flüchtlingen aus Afghanistan protestiert. Abschiebungen in ein Kriegs- und Krisengebiet seien inhuman und unverantwortlich, erklärten Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in den vergangenen Monaten drastisch verschlechtert. Die 45 Menschen werden offiziellen Informationen aus Kabul zufolge am Morgen dort erwartet.

22:22 Ecclestone nicht mehr an der Formel-1-Spitze

London - Bernie Ecclestone ist nicht mehr Geschäftsführer der Formel 1. Der 86-Jährige musste nach dem Verkauf der Rennserie an das US-Unternehmen Liberty Media nach fast 40 Jahren seinen Posten räumen und wurde durch Chase Carey setzt, wie der neue Besitzer am Abend mitteilte.

20:50 Ecclestone: Wurde zum Rücktritt gezwungen

London - Bernie Ecclestone ist eigenen Angaben zufolge nicht mehr Geschäftsführer der Formel 1. "Ich wurde heute abgesetzt. Bin einfach weg. Das ist offiziell. Ich führe die Firma nicht mehr", zitierte die Website "auto-motor-und-sport.de" den Briten. Der 86-Jährige führte die Königsklasse des Motorsports seit rund vier Jahrzehnten. Nach der Übernahme durch den US-Medienkonzern Liberty Media deutete sich das Ende von Ecclestones Ära bereits an. Vorstandschef in der Formel 1 sei der ehemalige TV-Direktor Chase Carey, bestätigte Ecclestone dem Bericht zufolge.

20:48 US-Rapper wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt

Los Angeles - Der amerikanische Rapper Soulja Boy muss wegen illegalen Waffenbesitzes vor Gericht. Dem Musiker mit dem bürgerlichen Namen DeAndre Cortez Way drohen bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten mehr als vier Jahre Haft, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mitteilte. Der Rapper war Mitte Dezember festgenommen worden, die Polizei hatte ihren Angaben zufolge in seinem Haus illegale Waffen gefunden. Der Hip-Hop-Star stand nach früheren Waffen-Vergehen noch unter Bewährung.

20:46 Zwölfjähriger brachte Polizei auf Spur von Verdächtigen

Berlin - Die Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Deutschland und Österreich geht einem Medienbericht zufolge auf einen Zwölfjährigen zurück, der einen Terrorakt geplant haben soll. Wie "Focus Online" unter Berufung auf Justizkreise meldete, handelt es sich um den Jungen, der im November versucht haben soll, einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen zu verüben. Der Zwölfjährige habe über soziale Netzwerke in Kontakt mit dem 17-jährigen Islamisten gestanden, der am Freitag in Wien festgenommen wurde. Dieser steht im Verdacht, einen Terroranschlag vorbereitet zu haben.