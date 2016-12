16:31 Status-Quo-Musiker Rick Parfitt gestorben

16:09 Enkelin der Queen verliert ihr Baby

London - Traurige Weihnachten in der britischen Königsfamilie: Zara Tindall, die als Lieblingsenkelin der Queen gilt, hat ihr Baby verloren. Das teilte ihr Sprecher in London mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Die 35-Jährige hatte erst Ende November bekannt gegeben, dass sie wieder schwanger ist. Das Kind sollte im späten Frühjahr auf die Welt kommen. Es wäre das sechste Urenkelkind der Königin (90) gewesen. Zara ist die Tochter von Prinzessin Anne und deren erstem Ehemann Mark Phillips.

16:07 Christen feiern Weihnachten im Heiligen Land

Bethlehem - Tausende Christen aus aller Welt haben in Bethlehem Weihnachten gefeiert. Laut christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam. Trotz der Kälte kamen zahlreiche Gläubige in bunter, festlicher Kleidung auf den örtlichen Krippenplatz, auf dem ein riesiger, geschmückter Weihnachtsbaum steht. Chöre sangen Weihnachtslieder und Pfadfinder-Bands marschierten mit Dudelsäcken und Trommeln durch den Ort im südlichen Westjordanland. Zu den Feiern kamen arabische Christen und Pilger.