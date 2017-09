Großbritannien "Feuerball" in U-Bahn: Erneut Anschlag in London

Nachrichten-Ticker

20:50 Bluttat mit drei Toten im Schwarzwald

Villingendorf - Familiendrama in einem Dorf im Schwarzwald: Ein 40-Jähriger soll laut Polizei seinen sechs Jahre alten Sohn, den neuen Lebensgefährten seiner Ex und dessen Cousine erschossen haben. Die Mutter des getöteten Sechsjährigen flüchtete zu einer Nachbarin. Auch ein dreijähriges Mädchen überlebte die Bluttat. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet in Deutschland sowie im Ausland nach dem Mann. Ob der Täter noch lebt, ist unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus.

20:50 Jugendliche wählen: Grüne doppelt so stark, AfD schwächer

Berlin - Ginge es nach Kindern und Jugendlichen, würde der neue Bundestag deutlich grüner als Wahlforscher vorhersagen. Nach einem Zwischenergebnis der bundesweiten U18-Wahl kommen die Grünen auf 16,3 Prozent der Stimmen. Das sind doppelt so viele Prozentpunkte wie in aktuellen Umfragen. Die CDU erreicht bei den jungen Wählern 28,2 Prozent der Stimmen, die SPD 19,9. Die AfD kommt auf 6,7 Prozent und schneidet damit bei Jugendlichen deutlich schlechter ab als in den Prognosen für die wirkliche Wahl. Knapp in den Bundestag käme die FDP mit 5,7 Prozent, die Linke bekommt 8,2 Prozent von den jungen Wählern.

20:26 "Feuerball" in U-Bahn: Erneut Anschlag in London

London - Großbritannien ist zum fünften Mal in diesem Jahr Ziel eines Anschlags geworden. In einer Londoner U-Bahn explodierte am Morgen eine selbstgebaute Bombe. Mindestens 29 Menschen wurden verletzt. Sie wurden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt, überwiegend wegen Verbrennungen. Acht von ihnen konnten bis zum Abend wieder entlassen werden. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts. Bei vier früheren Anschlägen in Großbritannien in diesem Jahr waren insgesamt 36 Menschen ums Leben gekommen, drei der Attacken gingen auf das Konto von Islamisten.

20:15 USA: Militärische Option für Nordkorea bleibt auf dem Tisch

Washington - Die USA halten in der Nordkoreakrise die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens aufrecht. "Es gibt die militärische Option", sagte der nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster in Washington. Diese Option sei aber nicht die bevorzugte. Dieses ist keine Angelegenheit zwischen den USA und Nordkorea, es ist eine Angelegenheit für die ganze Welt", sagte McMaster. Nach der Verschärfung der UN-Sanktionen wegen seines jüngsten Atomtests hat Nordkorea am Morgen erneut eine Rakete über Japan hinweg gefeuert.

19:10 Französischer Journalist in der Türkei wird freigelassen

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Nachwuchs-Journalisten Loup Bureau begrüßt. "Das ist eine große Erleichterung für uns alle", teilte der Staatschef via Twitter mit. Macron hatte sich gegenüber Präsident Recep Tayyip Erdogan dafür eingesetzt, dass der Reporter freigelassen wird. Bureau war im Juli bei der Einreise aus dem Irak in die Türkei festgenommen worden. Bei ihm seien unter anderem Fotos gefunden worden, die ihn mit Kämpfern der syrischen Kurdenmiliz YPG zeigten, hieß es damals. Er stand seitdem unter Terrorismusverdacht.