Großbritannien Giftige Substanz in Londoner Einkaufszentrum

Nachrichten-Ticker

00:50 Drei Tote bei Unfall mit Geisterfahrer

Rüsselsheim/Main - Bei einem Geisterfahrerunfall im südhessischen Rüsselsheim am Main sind drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiinformationen war ein kleinerer LKW am Abend auf der Autobahn 67 zwischen dem Rüsselsheimer Dreieck und dem Mönchhof-Dreieck in die falsche Richtung gefahren. Dort stieß er mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Die drei Insassen des ersten Wagens kamen ums Leben. Die vier Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Der LKW-Fahrer musste notoperiert werden.

00:49 Toter Säugling in Park entdeckt

Münster - In einem Park in der Nähe von Dülmen im Münsterland ist ein toter Säugling gefunden worden. Passanten entdeckten die Leiche am Nachmittag in einem Müllsack im Ortsteil Buldern, wie die Polizei mitteilte. Angaben zu Alter, Geschlecht und Todeszeitpunkt konnten zunächst nicht gemacht werden. Darüber soll nun eine Obduktion Klarheit geben. Eine Mordkommission ermittelt.

00:05 Bundespräsident Steinmeier: "Gehen Sie zur Wahl!"

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen aufgerufen, sich heute an der Bundestagswahl zu beteiligen. "Wahlrecht ist Bürgerrecht. Für mich ist es in einer Demokratie vornehmste Bürgerpflicht. Gehen Sie zur Wahl!", schrieb das Staatsoberhaupt in der "Bild am Sonntag". "Wer nicht wählt, lässt nur andere über die Zukunft unseres Landes entscheiden", warnte Steinmeier. Es sei vielleicht noch nie so spürbar wie jetzt gewesen, dass es in Wahlen "auch um die Zukunft der Demokratie und die Zukunft Europas" gehe. "Jede Stimme zählt - Ihre Stimme zählt", betonte der Bundespräsident.

23:45 Giftige Substanz in Londoner Einkaufszentrum

London - Mindestens sechs Menschen sind am Abend in einem Einkaufszentrum im Osten Londons verletzt worden, als sie von Unbekannten mit einer möglicherweise giftigen Substanz besprüht wurden. Einer der Täter sei kurz darauf festgenommen worden, teilte Scotland Yard mit. Feuerwehr und Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten im Westfield Shopping Centre in Stratford. Der Vorfall werde nicht als Terroranschlag behandelt, sagte ein Polizeisprecher.

22:53 Frauenaktion: Protestpinkeln gegen Toilettenmangel

Amsterdam - Aus Protest gegen einen Mangel an öffentlichen Toiletten für Frauen haben zahlreiche Niederländerinnen ihre Notdurft demonstrativ in Pissoirs verrichtet. Nach Angaben der Aktionsgruppe "Zeikwijven" pinkelten in vier Städten mehrere hundert Frauen in derartigen Männer-Stehtoiletten oder auch im Freien. Auslöser der Aktion war die Verurteilung der Amsterdamerin Geerte Piening wegen Wildpinkelns zu einer Geldstrafe von 90 Euro. Ein Richter hatte vor kurzem Empörung mit der Erklärung ausgelöst, im Notfall hätte die 23-Jährige ja auch ein Pissoir aufsuchen können.