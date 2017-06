Großbritannien Großbrand in Londoner Hochhaus

London - In London steht seit dem frühen Morgen ein Hochhaus in Flammen. Auf Videos war zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten. Offenbar sind noch Menschen in dem Haus. Augenzeugen berichteten bei Twitter, dass sie Schreie hören würden. Das Grenfell Hochhaus liegt nordwestlich des Hyde Parks. Feuerwehr und Polizei sind im Großeinsatz. Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Er wurde 1974 errichtet.