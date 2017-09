Großbritannien Großfahndung nach Anschlag auf Londoner U-Bahn

Nachrichten-Ticker

12:35 Londoner Polizei fasst Verdächtigen

London - Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Londoner U-Bahn hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Der Verdächtige wurde im Hafenbereich von Dover gefasst. Das teilte Scotland Yard am Mittag mit. Die Ermittlungen gingen weiter und die Terrorgefahr bleibe kritisch. Es gilt die höchste Terrorwarnstufe in Großbritannien. Das bedeutet, ein unmittelbar bevorstehender Anschlag gilt als möglich. Bei der Explosion in einem U-Bahn-Waggon waren gestern 29 Menschen verletzt worden.

12:28 Nordkorea will "Kräftegleichgewicht" mit den USA erreichen

Seoul - Trotz härterer Sanktionen will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un das Atomwaffenprogramm seines Landes vorantreiben und ein militärisches Gleichgewicht mit den USA erreichen. Dazu müsse Nordkoreas Atomstreitmacht vervollständigt werden, zitierten die Staatsmedien Kim. Die USA halten sich weiterhin die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens offen. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den jüngsten Test einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea, beschloss aber zunächst keine weiteren Schritte.

11:51 Nach U-Bahn-Anschlag: Polizei nimmt Verdächtigen fest

London - Die britische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag auf eine U-Bahn in London einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte Scotland Yard mit.

11:36 Großfahndung nach Anschlag auf Londoner U-Bahn

London - Einen Tag nach dem Anschlag in einer U-Bahn in London sind die Täter noch auf der Flucht. Einzelheiten zu den Verdächtigen und der Bombe wollte Scotland Yard noch nicht bekanntgeben. Seit dem Morgen ist die betroffene U-Bahn-Station wieder geöffnet. Es gilt mittlerweile die höchste Terrorwarnstufe. Zur Sicherung wichtiger Einrichtungen sind nun auch Soldaten im Einsatz. Dem "Guardian" zufolge wurden bereits Video-Aufzeichnungen ausgewertet, auf denen zu sehen ist, wie ein Mann mit dem Sprengsatz in die U-Bahn steigt.

11:27 Tödliche Schießerei vor Disco: Tatverdächtiger festgenommen

Berlin - In Berlin haben die Ermittler nach einer tödlichen Schießerei vor einer Disco den mutmaßlichen Schützen festgenommen. Es ist einer der vier Männer, die bei der Auseinandersetzung am frühen Morgen verletzt wurden und im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Schießerei im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen war ein Mann tödlich verletzt worden, er starb in der Klinik. Die Diskothek ist bei Anwohnern als Treffpunkt von Albanern und Russen bekannt. Es soll dort wiederholt zu Streitigkeiten gekommen sein.