Großbritannien London: Gespräche über EU-Austritt und neue Partnerschaft untrennbar

Nachrichten-Ticker

01:06 London: Gespräche über EU-Austritt und neue Partnerschaft untrennbar

London - Die britische Regierung drängt auf gleichzeitige Gespräche über den EU-Austritt des Landes und ein künftiges Abkommen mit der Europäischen Union. Brüssel solle mehr "Flexibilität" zeigen, heißt es in einer Mitteilung des Brexit-Ministeriums. Die britische Delegation unter Leitung von Brexit-Minister David Davis wird am Montag zur Fortsetzung der Austrittsverhandlungen in Brüssel erwartet. In der vergangenen Wochen hatte London eine ganze Reihe von Positionspapieren vorgelegt.

01:04 Seehofer: Lufthansa mit Übernahme von Air Berlin stärken

Berlin - Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat sich für eine Übernahme der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin durch die Lufthansa ausgesprochen. Dadurch könnten wir eine noch stärkere Lufthansa bekommen, sagte der CSU-Chef den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er sei immer dafür, an die heimische Wirtschaft zu denken, sagte Seehofer. Das unterscheide ihn von vielen in der Europäischen Kommission. Air Berlin verhandelt mit der Lufthansa, Easyjet und Ryanair. Zum Stand der Verhandlungen wollte sich ein Air-Berlin-Sprecher aktuell nicht äußern.

00:26 Sechs alte Brückenpfeiler werden gesprengt

Limburg - Mit einer spektakulären Sprengung werden heute am frühen Vormittag sechs Pfeiler einer alten Autobahnbrücke bei Limburg beseitigt. Die rund 30 bis 50 Meter hohen Betonklötze sollen innerhalb von 30 Sekunden fallen. Ab 8.45 Uhr muss deshalb unter anderem die direkt daneben verlaufende Autobahn A3 bis voraussichtlich 9.05 Uhr gesperrt werden. Auch der Schiffsverkehr auf der Lahn muss anhalten. Die neue Brücke war bereits Ende vergangenen Jahres in Betrieb genommen worden.

00:05 Niederländische Hockey-Damen holen EM-Titel

Amsterdam - Die niederländischen Hockey-Damen haben sich den Titel bei der Heim-EM in Amsterdam gesichert. Im Endspiel setzten sich die Gastgeberinnen sicher mit 3:0 gegen Deutschlands Halbfinal-Bezwinger Belgien durch. Die DHB-Damen hatten zuvor das kleine Finale gegen Titelverteidiger England 0:2 verloren und Rang vier belegt. Die deutschen Herren kämpfen heute ebenfalls gegen England um Platz drei.

22:46 Nächste US-Open-Absage: Murray tritt nicht in New York an

New York - Der Weltranglisten-Zweite Andy Murray hat als fünfter Topspieler seine Teilnahme an den US Open abgesagt. Wegen einer Hüftverletzung könne er nicht antreten, gab der schottische Tennisprofi in New York bekannt. Wegen der Blessur hatte der US-Open-Sieger von 2012 bereits seit Wimbledon kein Match mehr bestritten. Von der Absage könnte der an Position vier gesetzte Hamburger Alexander Zverev profitieren, weil Murray ein möglicher Halbfinal-Gegner von ihm gewesen wäre.